Paul Ryan a tort de réduire la guerre des cultures 10z viral

Paul Ryan parle à la bibliothèque Reagan. Avance rapide jusqu’à environ 24 minutes, où il dit en partie :

Alors que la gauche se réveille de plus en plus, le reste de l’Amérique se lasse. Ce truc est épuisant. Et nous, les conservateurs, devons faire attention à ne pas nous laisser entraîner dans chaque petite bataille culturelle. Parfois, ces escarmouches ne sont que des créations de colporteurs d’indignation, détachés de la réalité et ne valent le temps de personne. Ils détournent notre attention du cas bien plus important que nous devons faire au peuple américain. La culture compte, absolument, oui, mais notre parti doit être défini par plus qu’une querelle sur le dernier grief ou perçu comme léger. Nous ne devons pas les laisser prendre le pas sur les solutions — fondées sur des principes — pour améliorer la vie des gens.

Eh bien, cela ressemble à quelqu’un qui n’a pas pris les bonnes leçons de ces dernières années. Ryan a-t-il l’impression que l’afflux d’électeurs hispaniques de la classe moyenne et ouvrière en particulier vers la droite américaine concerne toute cette « politique basée sur des solutions » ? Ou, comme vous le verrez si vous prêtez attention à la dynamique qui se déroule ici, réagissent-ils à une vague de guerre culturelle de la gauche qui a pris le contrôle de leurs écoles, cherché à financer la police et adopté le programme radical de BLM comme évangile?

Diminuer la guerre culturelle en ce moment brûlant n’est pas seulement anti-conservateur – un mouvement politique fondamentalement sur la défense de la tradition et de l’ordre contre les forces qui cherchent sa destruction – il a les priorités du peuple complètement en arrière. À quoi servent la prospérité et la faiblesse des impôts sur les plus-values ​​si elles coûtent cher aux familles et aux communautés américaines? Chercher l’intérêt du peuple américain et l’écouter quand il s’agit de ses priorités n’est pas seulement une souche de populisme, c’est plus que cela.

Nos différences culturelles avec la gauche ne sont pas de simples questions de préférence ou de colporteurs d’indignation – ce sont aussi des différences politiques, car la gauche enhardie essaie à plusieurs reprises de légiférer sur ses valeurs. Nous sommes loin de nous plaindre de la violence et du sexe à la télévision. Lorsque des livres sont supprimés ou ajoutés aux programmes d’études à travers le pays par le biais de campagnes orchestrées par les médias et financées par les entreprises, ce n’est pas une question d’indignation à la traîne, cela parle intrinsèquement de ce que nous valorisons en tant que communauté. Lorsque les parents soulèvent des préoccupations, ils sont ignorés, menacés ou réduits au silence.

Regardez Loudoun County Virginia pour un exemple. Ian Prior écrit à propos d’une simulation de chemin de fer clandestin :

[T]a simulation de chemin de fer clandestin a été présentée au comité d’apprentissage par projet (PBL) de l’école à l’automne 2018, y compris tous les enseignants de quatrième année, et aucun problème n’a été soulevé. La leçon était à l’ordre du jour de toutes les réunions ultérieures du comité PBL jusqu’en février 2019 et 21 membres du personnel, y compris le directeur et le directeur adjoint, étaient au courant de la leçon… Le directeur et le doyen de l’école sont venus regarder l’exercice, tous deux ont dit que c’était «génial», selon une source présente lors de la simulation. Le directeur a également tweeté : « TY pour avoir fait ça avec les élèves. Ils étaient à 100 % engagés dans cette expérience d’apprentissage. Un deuxième membre du personnel de l’école a tweeté : « C’est incroyable. Ils vont adorer. Merci d’avoir travaillé avec nous sur notre unité. Ce n’est qu’après que le Loudoun NAACP se soit plaint que le LCPS ait changé de ton. Le directeur du Madison Trust a supprimé son tweet et s’est excusé pour “une éducation physique insensible”. Le directeur a ensuite envoyé un e-mail à toute l’école indiquant que « les écoles publiques du comté de Loudoun n’approuvent pas l’utilisation de stratégies d’enseignement qui placent les élèves du primaire dans des situations de jeu de rôle illustrant l’institution de l’esclavage ». Plusieurs semaines plus tard, après une couverture médiatique continue, six membres des Black Panthers de Virginie sont entrés dans l’école pour protester contre l’utilisation de la simulation de chemin de fer clandestin. … [O]un des professeurs de gym a quitté la profession et un autre a déménagé dans une autre école. Pendant ce temps, l’argent a commencé à affluer vers les consultants. L’Equity Collaborative a reçu un contrat initial et est toujours sous contrat avec la LCPS. Le Loudoun Freedom Center, dirigé par le chef de la NAACP de Loudoun, a également reçu un contrat à long terme pour la « consultation dans la révision des programmes » qui a commencé le mois suivant la simulation du chemin de fer clandestin. Ensuite, le Loudoun NAACP a tiré parti de l’évaluation de l’Equity Collaborative pour déclencher une enquête et un règlement de l’AG pour exiger une théorie critique de la race dans les écoles publiques du comté de Loudoun. Tout cela parce que deux enseignants ont utilisé un exercice inventé et utilisé par des entraîneurs antiracistes et équité à travers le pays. Quelle arnaque absolue.

Ou lisez Evita Duffy sur la couverture du New York Times sur la race dans son comté du Wisconsin. « Le chroniqueur de gauche du New York Times, Reid J. Epstein, s’est rendu dans le comté de Marathon, dans le Wisconsin, la semaine dernière pour diffamer ma ville natale et diffamer ses habitants de la classe ouvrière de racistes parce qu’ils refusaient d’engager notre communauté envers l’« équité » raciale », écrit Duffy. “Seul un piratage politique pourrait décrire notre paisible comté de cols bleus comme” bouillonnant “de tensions raciales.”

J’aime Paul Ryan, et je l’ai toujours aimé. Mais ce discours ne pouvait pas être moins en rapport avec les priorités des électeurs américains amenés dans la coalition Trump en 2020. Revenir sur la route du conservatisme des yeux verts ignore tout ce que nous avons appris sur ce que veulent ces électeurs : une plus grande priorité placée sur les intérêts de la défense de la nation, de la famille et du travailleur.

Comme Calvin Coolidge l’avait prévenu un siècle plus tôt : « Nous vivons à une époque de science et d’accumulation abondante de choses matérielles. Ceux-ci n’ont pas créé notre Déclaration. Notre Déclaration les a créés. Les choses de l’esprit viennent en premier. Si nous ne nous y accrochons pas, toute notre prospérité matérielle, aussi écrasante qu’elle puisse paraître, se transformera en un sceptre stérile à notre portée.

La guerre des cultures est réelle, elle est constante, et quitter le champ de bataille parce qu’elle est épuisante – et elle l’est – ne laissera que le peuple américain écrasé sous le poids des entreprises éveillées, de l’État administratif et des médias propagandistes qui les guident. .