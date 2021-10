Paul Scholes a revendiqué le titre de Premier League à propos de Liverpool

Robbie Jay Barratt – AMA/.

S’exprimant sur The Overlap, Paul Scholes a parlé de la course au titre de Premier League cette saison.

Ce trimestre, il semble que nous pourrions avoir une brillante bataille pour le titre entre nos mains. Liverpool est la seule équipe invaincue de la ligue jusqu’à présent, Chelsea est l’actuel champion d’Europe et Manchester City est le champion en titre de la Premier League.

Ajoutez à cela le fait que Manchester United vient de signer Cristiano Ronaldo et vous avez quatre équipes qui pourraient rivaliser de manière viable au sommet de la ligue cette saison.

Cependant, Scholes ne le voit pas de cette façon, il pense qu’il s’agit d’une course à deux chevaux entre Liverpool et City ce trimestre.

Qu’est-ce qui a été dit?

Scholes a donné son point de vue sur la course au titre.

« Je pense que c’est entre Liverpool et City, je pense qu’il y a quatre grandes équipes dans la ligue, enfin au moins trois grandes équipes vraiment, United au cours des dernières semaines s’est un peu effondré, enfin pas s’est effondré, c’est très tôt, je il suffit de penser à City et Liverpool, ce match d’il y a deux semaines, la qualité était si élevée que je ne vois aucune équipe se rapprocher d’eux », a déclaré Scholes.

Pourrait avoir raison

Scholes pourrait avoir raison avec ce résumé.

Pensez-y, City et Liverpool sont les deux meilleures équipes du pays depuis un certain temps, et alors que Chelsea a l’air solide, les Bleus sont toujours capables de capituler à tout moment.

Quand City et Liverpool sont à leur meilleur, il n’y a pas une équipe en Europe qui peut rivaliser avec eux et c’est ce que nous avons vu jusqu’à présent cette saison.

