Paul Scholes craint le pire malgré le brillant retour de Manchester United – Man United News And Transfer News

Comment êtes-vous devenu un fan de Manchester United ?

Pour certains, cela aurait pu représenter un aperçu derrière le rideau pour adultes derrière lequel les membres de la famille se trouvaient le week-end. Un rite de passage que vous avez dû voir par vous-même.

Peut-être que votre amour du club a été scellé au moment où vous êtes entré dans la luminosité d’Old Trafford et que vous vous êtes senti englouti par cet immense bol de couleurs et de bruit.

Peut-être avez-vous eu la chance d’assister à un but spécial tardif d’Eric Cantona, Ryan Giggs ou Cristiano Ronaldo et avez poursuivi ce pur coup d’euphorie et de libération depuis.

C’est peut-être l’odeur des cigarettes, des étals de hamburgers, de la bière et des pets qui compose l’arôme unique du jour de match. Une odeur suffisamment complexe pour déclencher une excitation immédiate dans un recoin profond du cerveau.

Après tout, qui n’aime pas l’odeur du jour de match le matin ? Ça sent… la victoire.

Quelle que soit la réponse – et une partie du plaisir d’être un fan réside dans les opinions – il est probable que votre souvenir de football préféré se soit produit sur le terrain. C’était peut-être Ole en 99, Van der Sar en ’08 ou Hughes en ’85.

Hier soir, une autre victoire célèbre a eu lieu à Old Trafford. Ce n’était pas parfait – loin de là – mais il y avait assez de ce mélange magique d’anxiété, d’espoir et de joie pour vivre longtemps dans la mémoire.

Avant le match, il était difficile d’éviter le sentiment que des notices nécrologiques étaient écrites pour Ole Gunnar Solskjaer.

Après un été de gros investissements, une grande partie de la base de fans avait été justifiée de demander quelles améliorations, le cas échéant, avaient été apportées.

Hier soir, les hommes de Solskjaer se sont levés au-dessus de la négativité pour faire une démonstration émouvante de soutien au manager. En première mi-temps, ils ont sans doute joué certains de leurs meilleurs football offensifs de la saison.

Et la foule d’Old Trafford avait montré sa loyauté dans les 30 secondes suivant le coup d’envoi en faisant une sérénade au manager avec une interprétation chaleureuse de « Vous êtes mon Solskjaer ».

C’était un signal de défi que – quoi qu’on dise ailleurs – il a toujours leur soutien.

Même ainsi, l’incapacité des Red Devils à nier les chances de l’opposition a mis à rude épreuve la détermination des supporters locaux. Bien qu’il ait l’air brillant dans les premiers échanges qu’ils ont concédés en premier, Atalanta a traversé des chemises rouges statiques pour attaquer Pasalic, qui est rentré chez lui à bout portant.

Malgré une menace, les Red Devils se sont retrouvés à deux en moins d’une demi-heure, Merih Demiral marquant d’un corner.

Le Turc avait passé une grande partie des 20 minutes précédentes à tenir ses ischio-jambiers mais, même sur une jambe, il a trouvé assez facile de s’élever au-dessus de Harry Maguire et Luke Shaw pour rentrer chez lui.

La foule a été stupéfaite dans le silence.

Même ainsi, les Reds ont continué à créer des opportunités, Fred et Marcus Rashford étant coupables d’avoir raté de grandes occasions.

Cependant, il y avait un sentiment que des buts viendraient si la défense parvenait à garder la porte arrière fermée pendant 45 minutes.

Moins de 10 minutes après le redémarrage, Rashford s’est accroché à la superbe passe de Bruno Fernandes pour se dégager et glisser une finition soignée dans le coin inférieur sous un angle serré. Jouez. Monter le son.

United a continué à sonder mais n’a pas trouvé d’égalisation méritée jusqu’à la 75e minute, Maguire frappant doucement un centre au second poteau devant Juan Musso pour envoyer Old Trafford dans le délire.

Cinq minutes plus tard, les décibels ont encore monté en flèche alors que Ronaldo dominait la défense de l’Atalanta pour diriger puissamment la livraison en mouvement de Luke Shaw dans le coin inférieur.

Ce serait le moment décisif du match et peut-être un moment décisif de la saison.

Alors que les fans de United sortaient d’Old Trafford dans la nuit, ils ont rapidement constaté que leur joie de vivre à propos d’un autre retour célèbre n’était pas entièrement partagée par le reste de la base de fans.

Les médias étaient pleins d’histoires de fissures recouvertes et – pire encore – de ne pas profiter d’une victoire qui maintiendrait le manager actuel au travail.

Même la légende de United, Paul Scholes, est tombée en proie à la misère contagieuse. Avec toute la réserve d’un de ses célèbres tacles, il a observé : « Je reçois l’excitation, mais cette première mi-temps m’a dégoûté de la seconde mi-temps.

« … Les gens vont dire que je suis malheureux et peut-être que je serai rabroué… mais j’ai regardé ce match en pensant au match de Liverpool. »

Eh bien Paul, tu as raison sur quelque chose. Vous êtes malheureux.

Les souvenirs de football les plus chers n’ont rien à voir avec la conjecture qui gravite désormais autour du jeu. Il y a peu de satisfaction à avoir d’avoir raison sur les échecs d’un manager ou d’être le premier à remarquer que le joueur X n’atteindra jamais le grade à United.

Donc, c’est vrai qu’il n’y a pas de « bonne » façon de soutenir une équipe de football. Mais si vous préférez faire partie de la voix dissidente plutôt que de profiter d’un retour en force en Europe, vous avez probablement oublié ce qui vous a conduit au club en premier lieu.