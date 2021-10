Paul Scholes dit que les Red Devils n’ont «aucune chance» dimanche après la présentation d’Atalanta, mais Ole Gunnar Solskjaer fait l’éloge du caractère de l’équipe après la riposte

Manchester United a peut-être produit un brillant retour en deuxième mi-temps pour vaincre l’Atalanta la nuit dernière, mais Paul Scholes n’a pas été impressionné par la performance de son ancienne équipe.

Les Red Devils regardaient le baril d’une cinquième défaite en huit matches et ont été hués par certains fans alors qu’ils se traînaient à la mi-temps avec deux buts de retard, seulement pour que l’équipe de Solskjaer revienne de manière mémorable à Old Trafford.

Ronaldo a marqué le vainqueur, mais les faiblesses de United étaient à nouveau claires pour tous

Scholes est loin d’être convaincu par son ancien côté

Marcus Rashford a frappé lors de son premier départ depuis la finale de la Ligue Europa et Harry Maguire a frappé à la maison un niveleur, mettant en place une finition au box-office que Cristiano Ronaldo a livrée avec une tête puissante du centre de Luke Shaw.

Cependant, les faiblesses défensives de United étaient une fois de plus évidentes pour tous et malgré leur retour, Scholes estime qu’ils pourraient se cacher à Old Trafford ce week-end lorsqu’ils affronteront Liverpool.

S’exprimant sur BT Sport, il a déclaré: « Je ne veux pas ressembler à un fêtard parce que c’est une excellente soirée pour les fans, Ronaldo est à nouveau le héros, nous remportant le match. Mais cette première mi-temps est une préoccupation majeure pour moi.

« Cela ressemblait à tout sauf à une équipe. Il manquait juste d’unité.

Solskjaer a fait l’éloge du caractère de son équipe mais sait qu’il a beaucoup de travail à faire pour régler leurs problèmes

« Peuvent-ils aller jouer contre Liverpool comme ça ? Jamais en un million d’années. »

Solskjaer a félicité son équipe d’avoir « toujours cru » à l’affrontement et a dit aux autres de ne pas « manquer de respect aux joueurs ».

Il a déclaré: «Les fans sont une grande partie de ce club. La section de chant y a maintenu les joueurs avec leur croyance. C’est ce que vous faites à Manchester United un soir de Ligue des Champions.

«Je pense que nous avons bien joué la première mi-temps aussi. Deux occasions, deux buts. Cela devait s’arrêter si nous voulons survivre. On a l’habitude de faire ça dans ce club.

«Je pensais que nous avions bien joué et ils ont marqué un but à partir de rien, puis un autre coup franc. Mais ils n’ont jamais cessé de croire et ont continué.

« Ne manquez pas de respect aux joueurs. Ils jouent pour Manchester United et ils savent qu’ils sont les hommes les plus chanceux du monde. Ce soir, ce sont les hommes les plus chanceux du monde car ils jouent pour Manchester United. C’est ce que tant de millions de garçons et de filles veulent faire.

Cristiano Ronaldo a été le sauveur de Man United avec le but vainqueur

« Rashford a eu des occasions en première mi-temps, mais Marcus a continué. Il a reçu un coup mais il va être très important pour nous.

«C’était une finition instinctive de la part d’Harry. Je ne pense pas que vous vous attendiez à ce qu’il marque celui-là.

« Et Cristiano est super devant le but. Si quelqu’un veut le critiquer pour ses efforts et son rythme de travail, il suffit de regarder ce match. Regardez comment il court.

«À la mi-temps, j’ai dit de s’assurer que nous obtenions le prochain but, car alors nous gagnerons le match. Tant que nous ne concédons pas, j’étais presque sûr que nous gagnerions le match.

« Il s’agissait juste de prendre des risques. »

