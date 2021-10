Paul Scholes envoie un avertissement à Liverpool à Manchester United après sa victoire contre l’Atalanta

Cristiano Ronaldo a marqué un vainqueur tardif de marque pour Manchester United (Photo: .)

Paul Scholes dit que Manchester United a fait preuve d’un « grand esprit de combat » après deux buts de moins pour battre l’Atalanta 3-2, mais pense que Jurgen Klopp aura « se frotté les mains ensemble » en regardant leur performance en première mi-temps.

Cristiano Ronaldo a marqué une tête de marque à la 81e minute pour effectuer un retour incroyable dans le thriller de la Ligue des champions de mercredi, le résultat donnant à United deux points d’avance en tête du groupe F.

Marcus Rashford et Harry Maguire avaient déjà frappé pour annuler les buts en première mi-temps de Mario Pasalic et Merih Demiral lors d’une soirée dramatique à Old Trafford.

Le résultat aura allégé une partie de la pression sur Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils ayant perdu quatre de leurs sept matchs précédents, mais Scholes craignait pour son ancien club avant leur affrontement en Premier League avec Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une victoire qui valait la peine d’être célébrée, Scholes a déclaré à BT Sport: « Vous célébrez chaque victoire, n’est-ce pas? C’est juste la première mi-temps qui m’a vraiment inquiété.

« Comme je l’ai déjà dit – et les gens vont dire que je suis malheureux et que je vais probablement me faire rabrouer par les fans de United – mais j’ai regardé ce match en pensant à Liverpool dimanche, en pensant à Manchester City, c’est peut-être le mauvaise chose à faire.

« Parce que je pensais que United était partout dans cette première mi-temps, ils étaient décousus. Les deux milieux de terrain jouaient seuls.

Scholes craint pour United avant leur rencontre avec Liverpool (Photo: .)

L’ancien milieu de terrain de United et de l’Angleterre a ajouté: » Si vous faites cela contre Manchester City ou Liverpool, ce serait 3-0 ou 4-0 à la mi-temps et vous seriez hors du match et vous ne reviendrez pas .

« Oui, c’est génial de regarder, de voir l’excitation, de voir United Way, tous les sourires sur leurs visages, tous les buts, tous les tirs, toutes les attaques, c’est génial, je le sais.

« Mais cette première mi-temps est restée avec moi. »

Les hommes de Solskjaer accueillent Liverpool à Old Trafford ce week-end (Photo: .)

Scholes est convaincu que United sera époustouflé s’il produit un affichage similaire contre son rival amer Liverpool ce week-end.

« Ils ont fait preuve d’un grand esprit combatif, mais ils ont concédé tellement d’occasions », a-t-il ajouté.

« Si vous jouez contre des joueurs de qualité, vous n’avez aucune chance de gagner ce match. Aucune chance.

« Maintenant, tout le monde va se laisser emporter par cette euphorie. Jouera-t-il de cette façon dimanche contre Liverpool ?

«Si c’était si brillant et si bon, tout le monde sourit et tout le monde est heureux. Allez faire ça dimanche contre Liverpool et voyez ce qui se passe.

« Imaginez Jurgen Klopp à la maison en train de regarder ce match en première mi-temps. Il va se frotter les mains.



