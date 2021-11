Patrice Evra a révélé comment Paul Scholes était le seul joueur à avoir échappé au tristement célèbre traitement au sèche-cheveux de Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Ferguson était réputé pour ses réprimandes verbales en colère contre ses joueurs à Old Trafford et généralement personne n’était à l’abri, peu importe à quel point ils étaient une star… demandez simplement à David Beckham.

Scholes a fait 718 apparitions sous un maillot de Manchester United

Scholes était différent, cependant, et a toujours été l’homme de confiance de Fergie à Man United.

Le milieu de terrain était l’un des plus grands de sa génération, remportant 11 titres de Premier League et jouant 718 fois pour les Red Devils après avoir gravi les échelons des jeunes du club.

Evra a rejoint talkSPORT Breakfast vendredi matin et a longuement parlé de son séjour à United et du partage d’un vestiaire avec Scholesy.

Interrogé sur la légende de l’Angleterre et des États-Unis, Evra a déclaré: « Le seul joueur qui n’a jamais eu le sèche-cheveux de Sir Alex Ferguson. Paul Scholes est un bon gars et nous sommes toujours très proches.

« Quel joueur. Quand les gens me demandent qui était le meilleur joueur avec qui j’ai joué et ils s’attendent à ce que je dise Cristiano Ronaldo. Je parle de Ryan Giggs et Paul Scholes.

« Vous demandez à Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Thierry Henry – tout tourne autour de Paul Scholes.

Evra et Scholes ont joué dans l’équipe conquérante de Sir Alex Ferguson à Manchester United, et ils sont toujours de bons amis

Evra était un héros culte à Man United

«Je ne sais pas pourquoi, quand j’ai signé pour Manchester United, il m’a toujours taclé. Comme les mauvais tacles car bien sûr Paul Scholes ne peut pas tacler !

« J’ai dit : ‘Scholesy… pourquoi ?’ Et il a juste dit, ‘pourquoi pas ?’ C’était sa réponse et il vient de sortir !

« Mais Paul Scholes est un génie. Quand nous n’étions pas en charge d’un match, Ferguson a dit « passez simplement le ballon à Scholesy ».

«Quand nous avons fait ces boîtes à l’entraînement, il n’est jamais allé au milieu. Il n’a jamais perdu le ballon.

« Il me motivait, les six premiers mois je n’étais pas le vrai Patrice Evra. Il a dit ‘Patrice, je pense que tu es un farceur, nous te renverrons à Monaco gratuitement’, toutes ces choses parce qu’il est réel et hétéro et j’aime ce genre de personnes.

Scholes était un favori de Ferguson

Scholes a également expliqué à Evra le derby de Manchester, qui a lieu à nouveau ce samedi – EN DIRECT sur talkSPORT.

Et son éducation au derby a commencé lorsque le défenseur de la France a commis un péché capital dans le vestiaire… en jouant des chansons d’Oasis.

Il a ajouté : « Je n’étais pas au courant de cette grande rivalité et j’étais le DJ dans la loge. En un instant, j’ai mis Oasis, Wonderwall.

« J’ai commencé à chanter et il a juste éteint la musique.

« J’ai dit ‘Scholesy, qu’est-ce que tu fais ? Ne touchez pas à ma musique’.

« Il a dit: » vous ne pouvez pas mettre cette musique, c’est Oasis, c’est City « .

« À partir de ce jour, je n’ai plus mis de musique d’Oasis dans la loge.

