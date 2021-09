Paul Scholes: Ole Gunnar Solskjaer doit gagner quelque chose à Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Le grand Paul Scholes de Manchester United a pesé sur le débat entourant Ole Gunnar Solskjaer après la défaite choc contre les Young Boys.

Les hommes du légendaire Norvégien sont tombés aux mains des Suisses lors de leur match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Un certain Cristiano Ronaldo s’est emparé de l’ouverture du match mais l’expulsion d’Aaron Wan-Bissaka a fait très mal à United.

L’équipe de Solskjaer a fini par concéder la mort grâce à une passe arrière bâclée de Jesse Lingard, donnant les trois points aux Young Boys lors de la défaite 2-1.

Les fans étaient naturellement enragés et les opinions étaient partagées quant à savoir si la défaite était ou non entre les mains de leur manager ou des joueurs.

Selon le Mirror, Scholes a déclaré: “C’est ce que vous attendez de Man United [to sign the best players], cela a été une période calme au cours des dernières années.

« Ole a maintenant construit une équipe capable de remporter de gros prix et c’est ce qu’il a été amené à faire.

“La seule différence est la qualité des managers, Man City, Chelsea, Liverpool ont fait leurs preuves.

“Vous avez Ole qui a fait un travail fantastique en construisant cette équipe, le moment est venu avec cette équipe de joueurs. Il doit gagner quelque chose.

Selon TeamTalk, Scholes a également déclaré : « Ce n’est pas un désastre complet. Pas idéal, évidemment vous aimeriez partir et gagner.

« Jesse sera déçu, tout vient de l’expulsion en première mi-temps. United était assez à l’aise jusqu’à ce point.

Les commentaires de Scholes suggèrent que Solskjaer ne bénéficiera pas du même temps ou du même manque de critiques que les autres hauts dirigeants simplement parce qu’il n’a pas le même type de pedigree.

L’ancien homme de Molde n’a pas encore remporté de trophée avec Manchester United et cela signifie souvent qu’il est ouvert aux critiques car il n’a pas encore fait ses preuves dans ce sens.

Il y a eu de nombreux managers dans le football mondial qui ont bien fait en termes de progression ou d’amélioration d’un club mais n’ont pas réussi à remporter les trophées nécessaires pour conserver leur emploi.