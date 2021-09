Paul Scholes réussit la passe de Rabona alors qu’Usain Bolt cause des problèmes à Gary Neville et Jamie Carragher à Soccer Aid

in

Paul Scholes a exécuté une passe de rabona tandis que Gary Neville et Jamie Carragher ont eu du mal à suivre Usain Bolt lors d’une première moitié divertissante de Soccer Aid 2021.

Le match de charité Angleterre vs World XI, qui présente une combinaison d’anciens joueurs professionnels et de célébrités, offre toujours du divertissement et l’édition de cette année n’a pas été différente.

La rabona de Scholes a attiré l’attention en première mi-temps

Anciens rivaux acharnés, désormais duo d’experts, Neville et Carragher ont commencé en tant que deux défenseurs centraux de l’Angleterre.

La légende olympique du sprint Bolt a pris sa place en tête pour le World XI.

L’homme le plus rapide de l’histoire a d’abord utilisé ses avantages naturels contre Neville, mais le défenseur expérimenté l’a traîné au bord de la surface de réparation pour empêcher tout nouveau progrès.

Clarence Seedorf a frappé le coup franc résultant contre le poteau.

Ensuite, l’Angleterre a eu un sort sur le pied avant et Scholes a montré une touche de classe.

La légende de Manchester United a réussi une passe de rabona sophistiquée pour changer de jeu, gagnant une pluie d’halètements impressionnés de la foule.

Puis vint la meilleure chance de la mi-temps alors que Bolt était joué derrière et laissait Carragher dans son sillage.

Malheureusement pour le roi jamaïcain du 100 mètres, il n’a pas pu trouver d’arrivée et a tiré son opportunité en tête-à-tête autour de David James, dans le filet latéral.

