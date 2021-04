Paul Simon vend l’intégralité de son catalogue à Sony Music Publishing

Sony Music Publishing (SMP) a acquis l’intégralité du catalogue de Paul Simon, 16 fois lauréat d’un Grammy (et 35 fois nominé).

Sony Music Publishing – qui était connu sous le nom de Sony / ATV jusqu’au mois dernier – a dévoilé ce soir le rachat de catalogue de haut niveau dans une version officielle. L’accord global couvre des œuvres de tout au long de la carrière d’environ six décennies de Paul Simon, y compris son passage avec Simon et Garfunkel, qui lui a valu des succès tels que «America», «The Boxer» et «Mrs. Robinson. »

De plus, Simon, né à Newark (et élevé à New York), a sorti 14 albums studio en tant qu’artiste solo, et la plus récente de ces œuvres, In the Blue Light, est arrivée en 2018 (via Legacy Recordings de Sony Music). Parmi les morceaux solos les plus connus du joueur de 79 ans, on trouve «Graceland», «You Can Call Me Al» et «Still Crazy After All These Years», pour n’en nommer que quelques-uns.

S’adressant à sa vente de catalogue dans un communiqué, Paul Simon a déclaré: «Je suis heureux que Sony Music Publishing soit le gardien de mes chansons pour les décennies à venir. J’ai commencé ma carrière chez Columbia / Sony Records et je me sens comme une extension naturelle de travailler également avec le côté de l’édition.

Jon Platt, président et chef de la direction de Sony Music Publishing, a ajouté: «Paul Simon est un auteur-compositeur magistral, unique dans sa vie, dont le travail remarquable a généré une influence durable sur notre culture et notre conscience. … Représenter ses chansons indélébiles est un honneur incroyable pour Sony Music Publishing, donc avec une immense fierté, je souhaite la bienvenue à Paul dans notre famille! »

La publication de SMP ne précise pas les conditions financières de la transaction, mais si les chiffres récents (d’autres ventes de catalogue) sont une indication, la somme pourrait être substantielle. Pour être sûr, Iconic Artists Group d’Irving Azoff a payé 100 à 200 millions de dollars pour une participation majoritaire dans le catalogue des Beach Boys, avant de conclure des accords pour l’édition et les catalogues enregistrés de David Crosby ainsi que le catalogue enregistré de Linda Ronstadt ce mois-ci.

Plus généralement, une multitude d’autres artistes et auteurs-compositeurs ont tiré profit de leur propriété intellectuelle au cours de la dernière année. La longue liste de professionnels qui ont vendu une partie ou la totalité de leurs catalogues comprend désormais Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham, Collective Soul, Bob Dylan, Jimmy Iovine, LA Reid, Rick James, The Killers, Chrissie Hynde, Nikki Sixx, Barry Manilow, RZA et Mark Ronson.

Il y a une semaine, BMG a annoncé qu’il collaborerait avec KKR sur les investissements dans la propriété intellectuelle de la musique à l’avenir. De plus, l’éditeur de musique basé à New York, Reservoir Media, se préparerait à arriver sur le marché boursier dans le cadre d’une fusion avec une société d’acquisition soutenue par Ross, et Liberty Media et Neil Jacobson ont déployé leurs propres sociétés d’acquisition axées sur la musique. .