Paul sort victorieux de la décision partagée

Le combat Jake Paul contre Tyron Woodley est terminé et les combattants ont disputé les 8 rounds. Dans une décision partagée de 2-1, Paul a battu Woodley. Cela signifie que le YouTuber reste invaincu. Le match a eu lieu au Rocket Morgage FieldHouse à Cleveland, Ohio, et a été diffusé en pay-per-view. Les tensions sont restées élevées après le combat, Paul furieux de ne pas avoir gagné à l’unanimité et Woodley également contrarié par la décision des juges. Le combattant de l’UFC a défié Paul pour un match revanche, Paul étant apparemment ouvert à l’idée (si Woodley donne suite à son pari de se faire tatouer “J’aime Jake Paul”).

Pour Paul, c’était son quatrième match de boxe professionnelle. Plus tôt dans l’année, le YouTuber de 24 ans a battu la star de l’UFC Ben Askren à Atlanta. En novembre, Paul a éliminé l’ancienne star de la NBA Nate Robinson, et en 2019, il a éliminé le YouTuber AnEsonGib. Avant le match, Paul est apparu sur 92.3 The Fan à Cleveland et a expliqué à quel point les gens ne peuvent pas croire qu’il a du succès en tant que boxeur professionnel.

“Les gens ne peuvent pas comprendre que les autres font des choses qu’ils pensent impossibles”, a déclaré Paul. Il a ensuite expliqué comment Woodley pouvait le battre. « Le seul espoir de (Tyron) pour ce combat de gagner est de décrocher ce coup chanceux…. Il va être un poisson hors de l’eau”, a ajouté Paul.

Woodley, qui vient de disputer son premier match de boxe professionnelle, est un ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC qui a défendu son titre à quatre reprises. Lors d’une interview en face à face avec Ariel Helwani pour Showtime Sports, Paul a déclaré que Woodley n’avait aucun respect pour lui.

“Je ne pense pas qu’il me respecte du tout”, a déclaré Paul à E! Nouvelles. “Il m’a traité d’arnaqueur hier, et cela m’a vraiment blessé”, a répondu Jake lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Tyron le respectait. “Je pense qu’il m’a sous-estimé ainsi que mes capacités. Mais je pense que profondément, profondément, profondément… son rythme cardiaque est très élevé en ce moment. Je pense qu’au fond il sait ce qui va arriver.”

Woodley a répondu: “Je ne pouvais même pas interrompre, il a pratiqué ce putain de monologue toute la matinée. Il l’avait réduit à un T. Il avait ses émotions là-dedans … alors je voulais le laisser s’en sortir en utilisant son jeu d’acteur côtelettes”, Mais en fin de compte, je n’ai vraiment rien à dire à ce sujet. Je suis là pour me battre.”

La question suivante est quelle est la prochaine étape pour Paul ? Lors de ses quatre premiers combats, Paul a affronté des gars sans expérience en boxe. Pour que les fans le prennent au sérieux, Paul devra faire face à un boxeur professionnel légitime dans un avenir prévisible. Quant à Woodley, il a beaucoup accompli dans sa carrière de MMA à 39 ans. Il pourrait revenir à l’UFC et terminer sa carrière en force car il a perdu ses quatre derniers combats de MMA.