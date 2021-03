Paul Stanley à propos de la possibilité d’une nouvelle musique Kiss: «  Never Say Never  »

Paul Stanley dit qu’il n’a pas complètement exclu la possibilité de EMBRASSER produire de la nouvelle musique avant de finalement l’appeler s’arrête à la fin de sa tournée d’adieu.

EMBRASSER n’a pas sorti de disque complet de nouvelle musique depuis 2012 « Monstre », qui s’est vendu à 56 000 exemplaires aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la troisième place du palmarès The Billboard 200. Le précédent LP du groupe, « Détonation supersonique », a ouvert avec 108 000 unités en octobre 2009 pour entrer dans le classement au n ° 2. EMBRASSERLP le plus élevé jamais enregistré.

Stanley, qui fait la promotion du premier album de son STATION DE L’ÂME projet, a été interrogé dans une nouvelle interview avec Histoires de couverture de MoshTalks si le fait qu’il ait écrit son dernier EMBRASSER chanson change la façon dont il écrit la musique de nos jours. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je n’y ai jamais pensé. Je suppose que je ne dis jamais jamais, donc l’idée que j’ai écrit mon dernier EMBRASSER chanson, je suppose que c’est vrai, mais je n’y ai même jamais pensé, car qui sait? Certainement pas moi. J’apprécie tout ce qui se passe, et j’essaie de ne pas trop pénétrer ces nuances. «

PaulLes derniers commentaires de ce dernier arrivent juste une semaine après avoir dit USA aujourd’hui dans une interview pour laquelle il ne voit pas vraiment de «raison» EMBRASSER pour faire de la nouvelle musique. «Pour la plupart, quand les groupes classiques sortent de nouveaux albums, ils sont regardés et écoutés et jetés parce qu’ils n’ont pas la gravité, ils n’ont pas l’âge qui vient avec quelque chose qui est une capsule temporelle ou être attaché à une certaine période de votre vie », a-t-il dit. « Je ne suis pas seul. Quand vous voyez des groupes classiques à la télé ou s’il y a une vidéo de concert, coupez le son et je vous le dirai à chaque fois qu’ils jouent une nouvelle chanson parce que le public s’assied.

« C’est donc étrange pour moi que les gens veuillent toujours que vous fassiez un nouvel album, mais ensuite ils disent: » C’est super. Maintenant, jouez vos tubes. » Donc, honnêtement, à ce stade, il n’y a pas de vraie récompense. Il y a beaucoup plus de récompense à changer de voie – je continue d’avancer. Mais en termes d’enregistrement plus EMBRASSER matériel, je vais en quelque sorte, «Pourquoi? j’ai pensé ‘Dalila des temps modernes’ ou ‘Enfer ou alléluia’ étaient aussi bons que tout ce que j’ai écrit et aussi bons que tout ce que nous avons enregistré, mais c’est compréhensible, c’est comme du vin nouveau. Il n’a tout simplement pas vieilli. Alors je préfère ne pas essayer de faire rouler une pierre sur la colline. «

Paul avait précédemment exprimé son incertitude quant à l’idée de faire un autre EMBRASSER album dans un certain nombre d’autres interviews, racontant le « Podcast Loudwire »: « Si nous allons faire un album, ce serait parce que nous voulons faire un album, pas à cause des ventes. Je pense que nous vivons à une époque, évidemment, maintenant où les albums ne vendent pas ce qu’ils ont autrefois vous l’avez fait, alors vous le faites soit parce que c’est un exutoire créatif et parce que cela satisfait quelque chose en vous, ou non. Si vous le faites uniquement pour les ventes, alors vous le faites probablement pour la mauvaise raison. «

PaulLes commentaires de son compagnon de groupe ont été repris Gene Simmons, qui a déclaré qu’il n’était « pas incité » à libérer un autre EMBRASSER disque sauf s’il y a des changements majeurs dans la façon dont la musique est consommée. Il a dit: « L’idée que vous travaillez votre cul et ensuite quelqu’un avec des taches de rousseur sur le visage décide qu’ils veulent télécharger votre musique et partager des fichiers – ce n’est pas pour ça que je travaille. Comment aimeriez-vous être plombier, venez la maison et le travail de quelqu’un toute la journée pour réparer sa plomberie, puis quand il est temps d’être payé, ils disent: «Non, je voulais juste vous remercier. Non. »

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019 mais a été contraint de le mettre en attente l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).