Paul Stanley: “ Avec l’âge, vous commencez à réaliser que la vie est finie et qu’elle prend fin ”

EMBRASSER chanteur Paul Stanley discuté de la tournée d’adieu du groupe lors d’une nouvelle apparition sur le CBS talk-show syndiqué “Le discours”. Demandé pourquoi “Fin de la route” est EMBRASSERla dernière tournée de , Paul dit: «Avec l’âge, vous commencez à réaliser que la vie est finie et qu’elle prend fin. Et vous ne réalisez pas que lorsque vous commencez vos voyages. Pour moi, je viens de réaliser que physiquement je ne peux pas faire ça pour toujours. Si nous portions des t-shirts et des jeans, bien sûr, je pourrais jouer dans mes 90 ans, mais nous courons sur scène avec 40 ou 50 livres d’équipement et sourions. Donc, je ne sais pas comment longtemps je peux sourire. Alors je veux faire ça et avoir la chance de voir des gens du monde entier, les remercier et passer une autre soirée où nous justifions le dévouement que nous avons eu d’eux et l’amour que nous avons dans les deux sens – que réciprocité qui a fait de nous ce que nous sommes.”

Pour ou plus de Stanleyentretien avec “Le discours”, regardez l’émission le lundi 31 mai sur CBS.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

En décembre dernier, bassiste/chanteur Gene Simmons dit au 95,5 KLOS station de radio qui EMBRASSER a “cent cinquante” spectacles dans son “Fin de la route” visite, y compris un arrêt à “l’endroit le plus froid de la terre”.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois la veille du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Peter Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée «d’adieu» en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

En 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).