Paul Stanley blâme Megyn Kelly pour avoir « moqué et ridiculisé » Naomi Osaka

Paul Stanley s’est prononcé en faveur de Naomi Osaka après que la star du tennis ait été critiquée par Megyn Kelly suite à sa libération Maillot de bain Sports Illustrated couverture de magazine.

le EMBRASSER le leader a défendu l’athlète de 23 ans sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, écrivant qu’il pensait ce que Kelly a fait était « moqueur » et « ridiculisé » Ossaka.

Kelly — une ancienne ancre pour Nouvelles NBC et Fox News – critiqué Ossaka pour figurer sur les couvertures de Vogue Japon, Temps et Maillot de bain Sports Illustrated magazines après Ossaka a annoncé qu’elle allait faire une pause pour sa santé mentale.

Plus tôt aujourd’hui, Stanley pris à son Twitter partager un Chicago Sun-Times article d’opinion sur Kellyl’attaque de Ossaka, et il a inclus le message suivant : ” Quiconque est assez courageux et fort pour demander de l’aide dans ses combats, qu’ils soient physiques ou psychologiques, doit être félicité, soutenu et applaudi. C’est ignoble que @megynkelly trouve clairement la joie de se moquer et de ridiculiser plutôt que de tendre la main ouverte. Honte à toi”.

Dans les tweets de lundi, Kelly et commentateur conservateur Argile Travis impliquait que Ossaka n’était pas honnête au sujet de ses luttes après qu’elle soit apparue dans plusieurs magazines plus tôt ce mois-ci.

“Depuis qu’elle a dit qu’elle était trop introvertie pour parler aux médias après les matchs de tennis, Naomi Osaka a lancé une émission de téléréalité, une Barbie, et est maintenant sur la couverture du SI problème de maillot de bain”, Travis tweeté.

Kelly rejoint, ajoutant: “N’oublions pas la couverture de (& interview dans) Vogue Japon et Temps Mag !”

En réponse, Ossaka a déclaré dans un tweet maintenant supprimé: “Vu que vous êtes journaliste, j’aurais supposé que vous prendriez le temps de rechercher quels sont les délais pour les magazines, si vous l’aviez fait, vous auriez découvert que j’ai tourné tous mes couvertures l’année dernière.”

En mai dernier, Ossaka a fait la une des journaux lorsqu’elle a annoncé qu’elle ne parlerait pas à la presse pendant la Internationaux de France, révélant qu’elle avait “souffré de longues périodes de dépression” depuis qu’elle avait remporté son premier titre du Grand Chelem en 2018. Internationaux de France a répondu en lui infligeant une amende de 15 000 $. Les organisateurs ont également déclaré que des violations répétées pourraient entraîner des sanctions plus sévères, y compris le défaut de participer au tournoi. Les conférences de presse sont une exigence pour tous les acteurs. Elle a ensuite quitté le tournoi et s’est retirée du Wimbledon.



Toute personne assez courageuse et forte pour demander de l’aide dans ses combats, qu’ils soient physiques ou psychologiques, doit être félicitée, soutenue et applaudie. C’est ignoble que @megynkelly trouve clairement la joie de se moquer et de ridiculiser plutôt que de tendre la main ouverte. Honte à vous https://t.co/VBNPFDFE1H – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 22 juillet 2021

