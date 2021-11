Paul Stanley condamne les comparaisons entre les mandats de Covid 19 et l’Holocauste : « La stupidité n’est pas une excuse pour être ignorant »

EMBRASSER leader Paul Stanley a fustigé les anti-vaccins au Kansas pour avoir comparé les mandats des vaccins COVID-19 à l’Holocauste, après qu’un groupe de manifestants a porté des étoiles jaunes lors d’une audience gouvernementale.

Selon The Kansas City Star, un ancien candidat à la mairie de Kansas City, Kansas, a enfilé une étoile jaune vendredi 12 novembre pour témoigner du plan des législateurs du Kansas pour lutter contre les exigences fédérales en matière de vaccin COVID-19. Daran Duffy, qui a terminé dernier dans une primaire de cinq candidats à la mairie en août, a déclaré aux législateurs qu’il avait porté une étoile jaune pour rappeler que « chaque chose qui Hitler l’a-t-il fait conformément aux lois de son pays. » Les autorités nazies ont forcé les Juifs à porter des étoiles jaunes sur leurs vêtements comme moyen d’identification dans les années 1930 et 1940.

Duffy a ensuite défendu sa position, déclarant que les États-Unis se dirigeaient vers une catastrophe comme l’Holocauste lorsqu’ils ont été contestés par Sénateur Pat Pettey, un démocrate de Kansas City.

Vendredi, Stanley, qui est juif, a partagé un tweet sur des manifestants portant des étoiles jaunes à l’audience de vendredi, et il a inclus le message suivant : « ÉPORABLE. C’est ignoble. La stupidité n’est pas une excuse pour être ignorant. Je pleure 6 MILLIONS DE JUIFS qui n’ont souffert et péri que être banalisé par une bande de crétins qui DOIVENT sûrement avoir la capacité de lire et de mieux savoir. Abasourdi. «

De retour en mars, Stanley Raconté Téléviseur AXS‘s « À la maison et social » qu’il était « tellement excité et tellement reconnaissant » de recevoir son deuxième vaccin COVID-19. « Je voudrais [to see] tout le monde retrouve une vie normale », a-t-il déclaré à l’époque. « Cela a été dévastateur pour tant de gens. Pour nous qui sommes incommodés, c’est mineur par rapport à ce que certaines personnes ont vécu. »

Stanley a également critiqué les personnes qui étaient sceptiques avec défi à l’égard du port du masque, affirmant qu’elles représentaient un risque pour elles-mêmes et pour tous ceux qui les entourent.

« Une partie du problème est que nous n’avons pas adhéré correctement à ce qui devrait être des restrictions de bon sens », a-t-il déclaré. « Et tant qu’il y a des gens qui nient ce qu’on leur dit, ce [coronavirus crisis] va s’étendre plus loin.

« Nous sommes censés être une communauté. Et s’il y a la moindre possibilité que ce soit la bonne chose à faire, ne devriez-vous pas le faire ? » demanda-t-il rhétoriquement.

Le mois dernier, Stanley, qui tweete souvent sur des questions politiques à ses 609 000 abonnés, a pesé sur la controverse qui a éclaté après qu’un chef de district du Texas a demandé aux enseignants d’offrir aux élèves des livres avec une « perspective opposée » de l’Holocauste. Stanley tweeté à l’époque: « C’est tellement BAISÉ. Il y aura TOUJOURS des » vues opposées « mais il n’y a JAMAIS DE FAITS opposés. »

SOEUR TORSADÉE‘s Jay Jay Français a accepté, sonnant dans un tweet: « complètement fou. et vous pouvez remercier Atout pour avoir déchaîné les stupides ».



