Paul Stanley critique l’actrice Phylicia Rashad pour avoir tweeté la célébration de la sortie de Bill Cosby

EMBRASSER leader Paul Stanley a critiqué l’actrice Phylicia Rashad pour avoir tweeté à l’occasion de Bill Cosbyla condamnation pour agression sexuelle de a été annulée.

Après l’annonce, mercredi 30 juin, que Cosbyla peine prononcée pour avoir prétendument agressé sexuellement une femme des années plus tôt serait annulée, Rashad a tweeté, “ENFIN !!!! Un terrible tort est en train d’être réparé – une erreur judiciaire est corrigée!”, avec une photo de Cosby. À la suite de ce premier tweet, qui a été critiqué par certains en ligne, Rashad plus tard, a partagé une autre déclaration.

“Je soutiens pleinement les survivants d’agression sexuelle qui se manifestent”, Rashad a écrit dans un tweet ultérieur.

“Mon message n’était en aucun cas destiné à être insensible à leur vérité”, a-t-elle écrit. “Personnellement, je sais par mes amis et ma famille que de tels abus ont des effets résiduels à vie. Mon souhait le plus sincère est la guérison.”

Ce même jour, Stanley retweeté Rashadet a ajouté le message suivant : “Quand quelqu’un feint de sympathiser en parlant de ‘votre’ vérité, il dit en fait qu’il ne vous croit pas. . Les détails juridiques et l’amitié avec le violeur ne peuvent rien y changer.”

La Cour suprême de Pennsylvanie a rejeté CosbyLa condamnation pour agression sexuelle après avoir statué qu’un accord antérieur entre lui et le procureur de district de l’époque a empêché le procureur de district suivant de porter des accusations criminelles.

Cosby, 83 ans, était en prison depuis près de trois ans après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle Andréa Constand en 2004.

Rashad a joué deux fois Cosbyl’épouse de à la télévision : de 1984 à 1992 sur le NBC sitcom “Le spectacle Cosby” et de 1996 à 2000 sur le SCS sitcom “Cosby”.



Quand quelqu’un feint de sympathiser en parlant de « votre » vérité, il dit en fait qu’il ne vous croit pas. SOIXANTE femmes se sont présentées avec des récits fondamentalement identiques d’avoir été droguées et violées. C’est la vérité. Les détails juridiques et l’amitié avec le violeur ne peuvent pas changer cela. https://t.co/sMCRs3nq8e – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 1er juillet 2021

QUELLE?!? Quelle parodie. Mes condoléances à toutes ces femmes courageuses qui ne se sont manifestées que pour être à nouveau agressées. https://t.co/fmJ4FUQByi – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 30 juin 2021

