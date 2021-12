Paul Stanley de KISS a COVID-19 pour la deuxième fois

Le leader de KISS, Paul Stanley, a révélé qu’il était atteint du COVID-19 pour la deuxième fois. Prenant sur Instagram, le rockeur légendaire a partagé la nouvelle aux côtés d’un selfie souriant. « Mon visage Omicron ! Oui. Toute ma famille l’a. Je suis fatigué et j’ai des reniflements », a-t-il écrit. « La plupart des membres de ma famille n’ont absolument aucun symptôme. Faites ce que vous voulez. Je suis tellement content d’être vacciné. »

Stanley a été testé positif pour la première fois au COVID-19 en août. Après l’annonce de l’état de santé de Stanley, le chanteur s’est adressé à Twitter pour dissiper certaines rumeurs. « LES GENS !!! Je vais bien ! Je ne suis pas en soins intensifs ! » il s’est excalmé. « Mon cœur me permet de faire 26 miles par jour sur mon vélo ! Je ne sais pas d’où cela vient mais c’est un non-sens absolu. » Il a ajouté plus tard: « Un communiqué de presse complet sera publié sous peu sur les prochains spectacles de KISS. J’avais des symptômes pseudo-grippaux et j’ai été testé à plusieurs reprises et j’étais négatif. En fin d’après-midi, j’ai été testé positif. L’équipe, le personnel et le groupe ont tous à nouveau été testés négatifs. Plus à suivre. »

Le premier spectacle à être annulé a eu lieu en Pennsylvanie, dont le groupe a fait une annonce après le premier diagnostic de Stanley en août. « Le spectacle #KISS de ce soir au Pavilion at Star Lake à Burgettstown, PA est malheureusement reporté en raison du test positif de Paul Stanley pour COVID », indique le communiqué. « Plus d’informations sur les dates des concerts seront disponibles dès que possible. Tout le monde sur l’ensemble de la tournée, à la fois le groupe et l’équipe, est complètement vacciné. » Le groupe a révélé plus tard que leur spectacle à Raleigh, en Caroline du Nord, avait également été annulé, mais qu’ils étaient en train de le reprogrammer.

Le membre du groupe de Stanley, Gene Simmons, a ensuite fait le point sur le statut du chanteur, tout en parlant à TMZ. Simmons a partagé que Stanley ne se sentait pas trop bien mais qu’il devrait aller bien puisqu’il avait déjà reçu le vaccin contre le coronavirus. Il a ensuite exhorté tout le monde à faire de même.

Selon Simmons, Stanley a commencé à perdre sa voix et s’est également senti très fatigué. Par mesure de précaution, le groupe et l’équipe ont été testés et Stanley est revenu positif. Stanley a été mis en quarantaine pendant 10 jours et tous les autres membres du camp KISS ont été mis en quarantaine pendant un certain temps jusqu’à ce qu’ils déterminent qu’il n’y avait plus de tests positifs. Cette situation a obligé KISS à annuler certains concerts de sa tournée End of the Road. Simmons a précisé qu’ils travailleraient pour reprogrammer tout spectacle qu’ils manquent.