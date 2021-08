Paul Stanley de Kiss à propos de sa bataille contre Covid 19: “Quelques jours vraiment difficiles”

EMBRASSER reprogramme son concert à Raleigh, en Caroline du Nord, après que le chanteur Paul Stanley testé positif au COVID-19.

La représentation de samedi (28 août) au Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek est la deuxième EMBRASSER spectacle à reporter après Stanleyle diagnostic.

Une date de maquillage pour le concert de Raleigh n’a pas encore été annoncée, mais tous les billets seront honorés pour la nouvelle date une fois qu’elle sera confirmée, a indiqué le lieu le Twitter.

EMBRASSER a annulé son spectacle jeudi à Burgettstown, en Pennsylvanie, alors que les fans attendaient l’ouverture des portes.

“J’avais été malade avec des symptômes pseudo-grippaux et j’ai été testé à plusieurs reprises et j’étais négatif”, Stanley a tweeté jeudi. “En fin d’après-midi, j’ai été testé positif. L’équipe, le personnel et le groupe ont tous été à nouveau testés négatifs.”

Cet après midi, Paul une fois de plus pris à son Twitter d’écrire : “Quelques jours vraiment difficiles derrière et, espérons-le, encore quelques jours à venir. Alors… JE VAIS VOUS VOIR !!!!”

Dans une publication sur les réseaux sociaux, EMBRASSER a déclaré que tout le groupe et les membres d’équipage qui voyageaient avec eux pendant la tournée étaient complètement vaccinés.

Membres de EMBRASSER “et leur équipe a fonctionné indépendamment dans une bulle pour protéger tout le monde autant que possible à chaque spectacle et entre les spectacles”, a écrit le groupe dans le communiqué.

“La tournée a également un agent du protocole de sécurité COVID sur le personnel à temps plein qui s’assure que tout le monde suit de près tout CDC directives”, poursuit le communiqué.

Plus tôt aujourd’hui, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons Raconté “TMZ en direct” cette Paul est “ça va être génial parce qu’il s’est fait vacciner. Il ira bien… Hier, il a commencé à avoir l’impression que sa voix n’était pas à la hauteur et il a commencé à se sentir un peu fatigué. Alors nous prenons toujours des précautions. Et nous avons envoyé un médecin, et il a dit: “D’accord, vous avez peut-être quelque chose. Vous feriez mieux d’arrêter.” Et c’est exactement ce que nous avons fait. Et au bon moment, dès que nous avons eu des nouvelles du médecin, nous avons fait venir des ambulanciers paramédicaux d’un hôpital local et testé toute l’équipe – les chauffeurs de camion, notre line-up dans les coulisses, le groupe et tout. Tout le monde a été testé négatif ; Paul testé positif. Maintenant, nous nous mettons en quarantaine – nous tous; le groupe, l’équipe et tout le monde — pendant au moins cinq jours, juste pour s’assurer que nous ne le portons pas même si nous ne vivons rien. Je me sens bien. On peut faire des spectacles. Ma voix est géniale. Paul ne se sent pas bien. Et pour être en sécurité pour tout le monde, nous nous assurons. »

EMBRASSER a lancé l’étape de l’été 2021 de son “Fin de la route” tournée d’adieu le 18 août au Xfinity Center de Mansfield, Massachusetts. Le concert a marqué la première apparition en direct du groupe devant un public depuis mars 2020.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Pierre Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.



Quelques jours vraiment difficiles derrière et, espérons-le, quelques autres à venir. Alors… JE VAIS VOUS VOIR !!!! pic.twitter.com/jTCV5DZop6 – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 27 août 2021

L’émission #KISS de Raleigh de demain est reprogrammée. Restez à l’écoute pour des informations mises à jour bientôt. https://t.co/u6rMPsMnVw – BAISER (@kiss) 27 août 2021

Mots clés:

embrasser

Publié dans:

Nouvelles

