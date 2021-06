Paul Stanley de Kiss ‘adorerait’ publier un livre de cuisine

EMBRASSER leader Paul Stanley, qui utilise fréquemment les médias sociaux pour partager des photos de ses créations culinaires, a été interrogé dans une nouvelle interview avec le magazine allemand Radio Bob ! s’il a l’intention de publier éventuellement un livre de cuisine. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Peut-être qu’à un moment donné, mais pour le moment, ce livre de cuisine serait très mince. Si je devais collaborer avec certains de mes amis qui sont chefs et peu importe, j’aimerais faire un livre de cuisine à un moment donné.”

Il a poursuivi: “C’est très amusant et très gratifiant de s’asseoir et de manger quelque chose que vous avez fait et qui est en fait bon. Je pense qu’à un moment donné, la plupart d’entre nous ont cuisiné quelque chose et se sont dit ‘Woah. C’est affreux.’ Mais quand vous cuisinez quelque chose et que vous vous dites : “Wow. Si j’avais ça dans un restaurant, je retournerais dans ce restaurant”, c’est bien.

“Alors, est-ce que j’aimerais faire un livre de cuisine ? Ouais,” Paul ajoutée. “Pour le moment, il n’y aurait pas beaucoup de pages. Alors je vais attendre un peu.”

De retour en 2014, Stanley a démontré ses talents de cuisinier à domicile lors d’une apparition dans un épisode de “Maison & Famille” sur le Poinçonner canal. Stanley a montré son expertise culinaire dans la cuisine avec co-hôte Cristina Ferrare quand ils ont fait sa recette de marinade de poulet et de choux de Bruxelles.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019, mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSER joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flammes lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et bassiste/chanteur Gène Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Photo gracieuseté de Téléviseur AXS



L’heure des pizzas !!! Divulgation complète… Je n’ai PAS fait cette pâte. J’ai promis à Vinny de @Fabrocinis que je lui donnerais ses accessoires. Maintenant PIZZA !!! pic.twitter.com/VdhWyQiCRS – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 7 mars 2021

D’ACCORD!!! Voici comment j’ai fait la soupe. D’ABORD, permettez-moi de dire que je suis un CUISINIER, pas un CHEF. Les chefs ont de l’expérience, une formation et des compétences folles mais je joue de la guitare mieux que tout ce que je connais ! pic.twitter.com/TFKS10YhK0 – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 14 février 2021

Retour à la soupe à la lasagne !… Je suis végétarienne. Pour ceux d’entre vous qui ne le sont pas, utilisez moins d’huile d’olive si vous utilisez des saucisses de viande car elles contiennent du gras et vous pouvez utiliser un bouillon de poulet ou de bœuf non salé ou à faible teneur en sodium. C’est tout!! pic.twitter.com/a4SDimKpa7 – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 14 février 2021

Dîner d’hier soir… Bucatini avec des courgettes en fines tranches de papier frit, du piment rouge broyé, du sel et du Parmesan Reggiano. C’est tout! pic.twitter.com/JSvtwkYz6A – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 17 février 2021

Fait de la soupe à la lasagne pour le dîner. Super par une nuit froide ! pic.twitter.com/tbeRJ2To2l – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 13 février 2021

Frittata ? Omelette? LES RESTES!! Saucisse italienne piquante, champignons sautés, tomates et oignons, basilic frais, piment rouge broyé, mozzarella et parmesan reggiano. IMPRESSIONNANT! pic.twitter.com/lfQuj8xWxD – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 12 février 2021

Je viens de faire ça !! Quelqu’un pour une tranche ?? pic.twitter.com/mRX2fQaVHV – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 7 février 2021

Dîner IMPRESSIONNANT !! Rigatoni avec champignons, oignon, tomate, ail, basilic frais, origan et romarin, sel, huile d’olive, légumes. bouillon, piment de Calabre, vin de Marsala, beurre & une touche de crème & Parmigiano Reggiano ! FOU bien. Criez @conantnyc @roccodispirito @SantosCooks @guarnaschelli pic.twitter.com/KY2Zaw698w – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 5 janvier 2021

Pizza faite ce soir. DÉLICIEUX!! pic.twitter.com/eW2IWwWof4 – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 5 septembre 2020

OUI! J’ai préparé des pâtes et c’était aussi bon qu’il y paraît. pic.twitter.com/hl1AsWBotB – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 19 août 2020

Tous partis!!! pic.twitter.com/5t0ih1XSzi – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 17 juillet 2020

Dîner fait! Rigatoni avec saucisse italienne chaude, tomates cerises, petits pois, oignons violets, ail, basilic, vin blanc, bouillon de poulet, beurre, Parmigiano Reggiano et garni de chapelure panko dorée. IMPRESSIONNANT! pic.twitter.com/aWTD51wTvZ – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 21 avril 2020

