Paul Stanley de Kiss discute des différentes procédures chirurgicales qu’il a subies au fil des ans

EMBRASSER chanteur Paul Stanley a récemment parlé à SiriusXMde “Interviews vidéo Jim & Sam” sur la façon dont ses performances sur scène ont endommagé son corps. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Mes deux poignets des rotateurs ont été réparés. J’ai fait sauter le tendon de mon biceps il y a environ un an et demi et cela a dû être réparé chirurgicalement. J’ai déchiré le cartilage de mes deux genoux et cela a été réglé. Je J’ai eu une arthroplastie de la hanche. Mais la médecine et la science modernes, que Dieu le bénisse. Je suis bon pour encore 50 000 milles. Et si la génétique y joue aussi un rôle – mon père [just turned] 101 [in early April]. Et je ne veux pas dire que c’est un type qui ne sait pas où il est ni qui il est. Il pourrait avoir cette même conversation avec vous. Que Dieu le bénisse. J’espère que ces gènes ne sautent pas une génération. “

Le guitariste / chanteur de 69 ans a confirmé que EMBRASSERles activités liées sont à blâmer pour ses blessures physiques au fil des ans.

“La plupart de mes amis médecins, mes chirurgiens orthopédistes disent: ‘Il n’y a pas de 60 ans, il n’y a pas de basketteurs de 50 ans, de footballeurs, et vous êtes sur scène en train de courir avec 40 livres d’équipement, courir d’avant en arrière et sauter en l’air, et votre corps vous trahira à un moment donné », a-t-il expliqué.

Dans une interview en 2013 avec le Los Angeles Times, Stanley dit que jouer en direct avec EMBRASSER était “comme faire un triathlon avec une guitare autour du cou. Il faut sauter, chanter, balancer le bras et jouer le bon accord. Avec cette combinaison, tout peut aller mal. J’avais l’habitude de sauter en l’air et d’atterrir sur mon genoux. Cela ne faisait pas mal à l’époque, mais c’est le cas maintenant. “

Stanley a réitéré ces sentiments dans une interview de 2014 avec Le New York Times. Il a déclaré: “Des choses qui ne m’ont pas fait mal il y a 40 ans m’ont blessé aujourd’hui. Depuis 40 ans. J’ai fait réparer mes deux rotateurs, mes genoux. J’ai eu une arthroplastie de la hanche. Mais je fais des fractures. et tout sur scène. Je suis béni. Chaque fois que je monte sur scène, c’est exaltant. “

Stanley, qui a eu sa première arthroplastie de la hanche à 52 ans, a déclaré au Royaume-Uni Indépendant qu’il n’avait aucun regret de se pavaner la nuit dans ses talons de huit pouces. «Chaque cicatrice sur mon corps a été fièrement méritée», a-t-il déclaré. “Il n’y a rien de pire que de regarder en arrière et de souhaiter que vous ayez fait des choses, mais je les ai toutes faites. C’est ainsi que la vie est censée être vécue.”

Stanley, qui a grandi à moitié sourd et marqué par une oreille droite déformée, a finalement subi une chirurgie reconstructive en 1982 pour créer une oreille à l’aide d’un morceau de sa cage thoracique.

