Paul Stanley dit que Kiss Biopic est “certainement en train de se produire”: “Le script était vraiment bon”

Paul Stanley a parlé à Télécharger hôte Kylie Olsson sur le prochain EMBRASSER biopic “Crie le fort”. Le film, qui a récemment débarqué à Netflix, sera dirigé par Joachim Rønning, le cinéaste norvégien dont les crédits incluent “Kon-Tiki”, “Maléfique : Maîtresse du Mal” et “Pirates des Caraïbes : les hommes morts ne racontent pas d’histoires”. Le scénario est écrit par Olé Sanders.

“C’est certainement en train d’arriver” Paul déclaré à propos du biopic (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et ça va être vraiment intéressant. Le script était vraiment bon. Et nous avons vraiment attendu jusqu’à ce que nous nous sentions à l’aise.

“Ecoute, tu as une seule chance de le faire, et je préfère ne pas le faire que de le faire à moitié ou mal”, a-t-il expliqué. “Notre directeur est la vraie affaire. Il l’a fait ‘Maléfique 2’, et ce n’est pas un hack; il sait faire des films. Ça devrait être génial. Le casting n’a pas encore commencé. Mais ce sera intéressant aussi.”

Lorsqu’on lui a demandé quel acteur il aimerait jouer dans le film, Stanley a déclaré: “Et je vais vous dire ceci: pour que le casting soit précis en termes d’âge, nous cherchons des acteurs au début de la vingtaine. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup d’acteurs au début de la vingtaine. Quand les gens obtiennent posé ce genre de questions, ils diront : “Oh, Brad Pitt,’ ou celui-ci ou celui-là. Eh bien, ces gars ont la cinquantaine ou la soixantaine, alors vous parlez d’une autre génération d’acteurs. Et je suis le premier à dire que je ne suis pas au courant de beaucoup d’entre eux. Mais au fur et à mesure que le casting avance, je serai certainement là et regarderai. Ce sera intéressant de voir comment quelqu’un d’autre – que ce soit le casting ou le réalisateur – comment ils voient qui je suis et qui ils voient faire ça. Je pense que j’en apprendrai beaucoup sur la perception qu’ils ont de moi par qui ils lancent.”

“Crie le fort”, qui bénéficiera d’une coopération étroite avec les chefs d’orchestre Stanley et Gène Simmons, sera une coproduction de Marc Canton‘s Ambiance Divertissement et Groupe de musique universel. Le film sera produit par Canton à travers son Ambiance Divertissement, Leigh Ann Burton à travers Opus 7, Courtney Salomon, David Blackman et Jody Gerson à travers Groupe de musique universel, EMBRASSERgestionnaire de longue date de Doc McGhee à travers son Divertissement McGee, Courir, et Simmons et Stanley. Atmosphère‘s Dorothée Canton et David Hopwood sont les producteurs exécutifs.

Il y a plus d’un an,EMBRASSER guitariste Tommy Thayer a déclaré que le groupe travaillait également sur un documentaire “définitif” qui comprendra “rare et convaincant” EMBRASSER-les médias liés soumis par les fans du groupe.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019, mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts de groupes ultérieurs, Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Pierre Criss et guitariste principal As Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.

Netflix avait déjà eu un succès rock-biopic avec MOTLEY CRUE‘s “La saleté”, qui a été créé en mars 2019. Adaptation du livre du même nom sur le groupe de rock emblématique, il était en préparation depuis 2003. Il était auparavant installé à Primordial et Fonctionnalités de mise au point avant que Netflix l’a récupéré en 2017.

“La saleté”, qui aurait coûté plus de 20 millions de dollars à produire, a actuellement un score critique de 38% sur 72 critiques sur Tomates pourries, le service d’agrégation de critiques en ligne qui permet à la fois aux critiques et au public de noter les films. Le même site a un score d’audience de 94% pour “La saleté” parmi plus de 6 000 avis.