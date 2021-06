Paul Stanley dit que le groupe Kiss actuel est “beaucoup plus cohérent” que la programmation originale : “Nous sommes toujours en phase les uns avec les autres”

Paul Stanley a parlé à Rolling Stone Allemagne à propos de EMBRASSERla nouvelle série officielle de bootlegs en direct de “KISS – Off The Soundboard”, qui a été lancé aujourd’hui (vendredi 11 juin) avec “Tokyo 2001”, enregistré par le groupe au Tokyo Dome à Tokyo, Japon le 13 mars 2001. Il s’agit de la première d’une série de sorties live à venir à travers UMe et est disponible sous forme d’ensemble de vinyle noir standard 3-LP, d’ensemble de 2 CD, de téléchargements numériques et disponible en streaming. “Au loin de la table d’harmonie : Tokyo 2001” – qui présente des co-fondateurs Stanley et Gène Simmons, avec As Frehley à la guitare et Eric Chanteur à la batterie – est également disponible sous la forme d’un ensemble exclusif de 3 LP pressés sur du vinyle cristallin avec un tourbillon d’os via le EMBRASSER boutique en ligne.

Demandé comment Frehleyle jeu de guitare de se compare à celui d’aujourd’hui EMBRASSER guitariste Tommy Thayer, Paul mentionné: “Tommy est très, très cohérent. Tommy frappe toujours dans le mille, et il n’y a jamais aucun doute à ce sujet. Et avec As, je dois dire qu’il y avait une certaine quantité de jeu erratique. Tu ne savais pas vraiment, nuit après nuit, ce que tu allais obtenir, je dois dire. Donc le groupe, tel qu’il est maintenant, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cohérent. Nous sommes toujours synchronisés les uns avec les autres et toujours au point.”

Il poursuit : « Je suis le premier à dire que le groupe n’existerait pas aujourd’hui sans avoir eu As et Pierre [Criss, original KISS drummer] au début. Et je peux aussi dire que le groupe n’existerait pas aujourd’hui si As et Pierre étaient toujours là. Alors, les choses avancent, et certainement As, son jeu fait partie de la base de ce que nous faisons.”

Stanley également abordé le fait que “Tokyo 2001” a été enregistré au cours d’une période difficile pour EMBRASSER après Criss a décidé de se retirer du groupe à cause d’un différend contractuel. (Il a rejoint le groupe fin 2002 et est resté encore un an et demi avant de quitter pour la dernière fois.)

“Eh bien, heureusement, Éric est un batteur phénoménal et a joué avec le groupe pendant des décennies, je pense”, Paul mentionné. “Il était donc très prêt. Ce n’était pas un événement improvisé qui a amené Éric dans le groupe ; on a vu ça venir. C’était très évident en raison de certaines des tensions ou du manque de qualité dans Pierrejoue à un moment donné, franchement. Donc Éric était toujours prêt à entrer, et As aimé jouer avec Éric. Donc, c’était super. C’était transitoire; c’était une période de transition. Mais nous nous sommes amusés, je dois dire. Je me souviens avoir été en Australie, et nous étions tous sortis pour dîner, ce qui n’était pas ce qui s’était passé depuis des années auparavant, et nous étions tous les quatre sortis pour dîner, et As allait, ‘J’aime jouer avec Éric.’ Donc, cet enregistrement sur carte est vraiment bon – c’est vraiment, vraiment bon.”

KISS “Off The Soundboard: Tokyo 2001” Liste des morceaux (2CD) :

CD1

01. Detroit Rock City



02. Diable



03. Crie le fort



04. Parle-moi



05. Je l’aime fort



06. Caserne de pompiers



07. Est-ce que tu m’aimes



08. Appeler le Dr Love



09. Le paradis est en feu



dix. Laisse-moi faire du rock’n’roll



11. Shock Me / Guitare Solo



12. Cirque Psycho

CD2

01. Lèche-le / Bass Solo



02. Dieu du tonnerre / Solo de batterie



03. Gin froid



04. 100 000 ans



05. Pistolet de l’amour



06. Je t’aime encore



07. Diamant noir



08. J’étais fait pour t’aimer



09. Rock and roll toute la nuit

