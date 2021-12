Paul Stanley dit que toute sa famille a contracté Omicron : « Je suis tellement content d’avoir été vacciné »

EMBRASSER leader Paul Stanley dit que lui et sa famille ont tous contracté l’omicron, la souche dominante de coronavirus aux États-Unis

dimanche soir (26 décembre), Stanley pris à son Instagram pour partager ce qui semble être un selfie et il a inclus le message suivant : « Mon visage Omicron ! Oui. Toute ma famille l’a. Je suis fatigué et renifle. La plupart des membres de ma famille n’ont absolument aucun symptôme. Faites ce que vous voulez. Je suis tellement content d’être vacciné. »

La variante hautement contagieuse de l’omicron est rapidement devenue la forme la plus courante du coronavirus aux États-Unis, représentant 73% de tous les cas, selon des responsables fédéraux.

Sur la base des premières études, les personnes sont beaucoup moins susceptibles d’être admises à l’hôpital avec la variante omicron COVID-19 que la souche delta précédente. Cependant, la transmissibilité plus élevée de l’omicron signifie que le risque de surcharge des systèmes de santé pendant la période hivernale est encore assez élevé.

C’est apparemment au moins la deuxième fois que Stanley a contracté COVID-19, après avoir été testé positif en août, forçant EMBRASSER reporter une série de spectacles. Quelques jours plus tard, EMBRASSER a annoncé que le bassiste Gène Simmons avait également été testé positif au virus. En conséquence, le groupe a reporté quatre autres concerts.

De retour en mars, Stanley Raconté Téléviseur AXS‘s « À la maison et social » qu’il était « tellement excité et tellement reconnaissant » de recevoir son deuxième vaccin COVID-19. « Je voudrais [to see] tout le monde retrouve une vie normale », a-t-il déclaré à l’époque. « Cela a été dévastateur pour tant de gens. Pour nous qui sommes incommodés, c’est mineur par rapport à ce que certaines personnes ont vécu. »

Stanley a également critiqué les personnes qui étaient résolument sceptiques quant au port du masque, affirmant qu’elles présentaient un risque pour elles-mêmes et pour tous ceux qui les entourent.

« Une partie du problème est que nous n’avons pas adhéré correctement à ce qui devrait être des restrictions de bon sens », a-t-il déclaré. « Et tant qu’il y a des gens qui nient ce qu’on leur dit, ce [coronavirus crisis] va s’étendre plus loin.

« Nous sommes censés être une communauté. Et s’il y a la moindre possibilité que ce soit la bonne chose à faire, ne devriez-vous pas le faire ? » demanda-t-il rhétoriquement.

Le mois dernier, Simmons fustigé les gens qui sont sceptiques à l’égard des vaccins COVID-19, les qualifiant de « délirants » et « d’ennemis » et disant qu’ils présentent un risque pour eux-mêmes et pour tous ceux qui les entourent.

En octobre, Pierre roulante magazine a publié une histoire dans laquelle un groupe de EMBRASSER roadies a suggéré que le manque de protocoles COVID appliqués sur le groupe « Fin de la route » tournée d’adieu a conduit à la mort d’un technicien de guitare de longue date, âgé de 53 ans Francis Stueber. Stüber est décédé des suites d’un coronavirus dans sa chambre d’hôtel de Détroit le 17 octobre, deux jours seulement après avoir été mis en quarantaine. Les membres d’équipage ont affirmé que la tournée n’avait pas pris de mesures de sécurité suffisamment strictes, notamment en ne testant pas tout le monde régulièrement. De plus, certains membres d’équipage auraient déguisé leur maladie et/ou de fausses cartes de vaccination.



