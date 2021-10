Paul Stanleyla technologie de la guitare de longue date Francis Stueber est décédé de COVID-19 le samedi 16 octobre. Il n’avait que 52 ans.

Les EMBRASSER le guitariste/chanteur a partagé la nouvelle du décès de son ami dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit : « Mon cher ami, copain et guitariste depuis 20 ans, Fran Stueber est décédé hier subitement du Covid. Sur scène comme en dehors, j’ai tellement compté sur lui. Ma famille l’aimait tout comme moi. Il était si fier de sa femme et de ses 3 garçons qu’ils l’étaient de lui. Je suis engourdie. »

Stüber a travaillé sur tout EMBRASSER et Stanley tournées en solo et spectacles ponctuels depuis 2002. Il est même monté sur scène avec le groupe lors de la « Bijoux de la famille Gene Simmons » épisode où EMBRASSER exécuté pour les troupes, et était sur place lorsque Stanley couper son album solo de 2006 « Vis pour gagner ».

Stüber, qui avait également travaillé dans les coulisses pour CŒUR, LA PROGÉNITURE et REO SPEEDWAGON‘s Kévin Cronin, Raconté Gibson dans une interview de 2007 : « Si Paul se désaccorde, ce n’est pas sa faute, c’est ma faute. Habituellement, je change de guitare toutes les quatre à cinq chansons pour qu’il n’ait pas à s’inquiéter de se désaccorder. C’est assez simple avec EMBRASSER; Paul ne joue qu’un accord et il ne joue pas plus de six guitares. Vraiment, la seule raison pour laquelle je change de guitare, c’est pour l’esthétique. »

Le mois dernier, EMBRASSER a annoncé des dates de tournée nord-américaines reportées après que le groupe a été contraint de reporter cinq spectacles en raison de Stanley et bassiste/chanteur Gène Simmons test positif au COVID-19.

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, EMBRASSER a déclaré que tout le groupe et les membres d’équipage qui voyageaient avec eux pendant la tournée étaient complètement vaccinés.

Membres de EMBRASSER « et leur équipe a fonctionné indépendamment dans une bulle pour protéger tout le monde autant que possible à chaque spectacle et entre les spectacles », a écrit le groupe dans le communiqué. « La tournée a également un agent du protocole de sécurité COVID sur le personnel à temps plein qui s’assure que tout le monde suit de près tout CDC directives », poursuit le communiqué.



