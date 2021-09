Paul Stanley et Ozzy Osbourne pleurent la mort du pionnier du merchandising rock Dell Furano

Ozzy Osbourne et Paul Stanley ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de Dell Furano, PDG d’une entreprise mondiale de stratégie de marque, de marchandisage et de services aux artistes Droits épiques. Il avait 69 ans. La cause du décès n’a pas été immédiatement révélée.

Stanley a tweeté : “L’un de mes amis les plus proches Dell Furano est décédé après avoir lutté pendant des années de luttes pour la santé. Il s’est battu jusqu’au bout parce qu’il aimait sa femme, sa famille et ses amis. Il valorisait la vie et la vivait pleinement. Mon amour et mon soutien à Kym et toute sa merveilleuse famille.”

Ozzy a écrit : « Tellement triste d’apprendre le décès de Dell Furano. C’était une légende du merchandising, un grand ami. et surtout un vrai gentleman. Beaucoup d’amour et de respect pour sa femme et sa famille.”

Ozzyla femme et la gérante de Sharon Osbourne ajouté dans un tweet séparé : “Profondément attristé par la perte de notre cher ami Dell Furano. C’était un homme vraiment honorable et il nous manquera beaucoup”.

Une véritable légende dans l’industrie du merchandising et de l’image de marque au détail, Furano avait joué un rôle déterminant dans la croissance des licences de marque de vente au détail d’artistes musicaux en une entreprise mondiale de plusieurs milliards de dollars. Au cours de sa vaste carrière de plus de 40 ans, il avait dirigé les efforts de marchandisage et de licence pour les plus grands noms de l’industrie de la musique, y compris LES BEATLES, EMBRASSER, Madone, U2, AC DC, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Michael Jackson, LED ZEPPELIN, PAN/George michael, Shakira et plus, ainsi que d’avoir orchestré des programmes de marchandise de concert pour des légendes de la musique telles que LES PIERRES QUI ROULENT, Bruce Springsteen, Billy Joel, Barbra Streisand, Prince, AÉROSMITH, Tim McGraw, et L’OMS, entre autres.

Furano a commencé sa carrière dans la région de la baie de San Francisco en 1974, après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Stanford, en obtenant une licence MORTS RECONNAISSANTS offres de vêtements et d’affiches tie-dye pour les magasins de disques et les magasins de tête. Travailler en étroite collaboration avec les meilleurs artistes emblématiques et reconnaître très tôt leur potentiel de licence, Dell a continué à étendre sa stratégie de création de marque sous licence. Il a lancé d’importants programmes de marque de commerce de détail pour NEW KIDS ON THE BLOCK, Britney Spears, RUN DMC, Jessica Simpson, Céline Dion, les Osbourne émission de télé-réalité familiale, Woodstock, John Lennon‘s Imaginez la ligne pour enfants, Michael Jacksonle programme Boisson Mystère, Steve Martinla gamme de produits pour “Wild And Crazy”, Madonela marque “Like A Virgin”, Janet Jackson, Marteau MC, Ozzy, LA POLICE, les paroles de Lennon & McCartney, et FLOYD ROSE “Le mur”.

Il a récemment dirigé Droits épiques, qu’il a fondée à Los Angeles en 2013. Avant Épique, Furano a été fondateur et PDG de Signature Sony – plus tard renommé Réseau de signatures — et est devenu PDG de Marchandise Live Nation quand il a vendu Réseau de signatures à Pays vivant.

En 2017, Furano a été intronisé dans le Association des marchands de l’industrie des licences (LIMA) Temple de la renommée.



