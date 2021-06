Paul Stanley : “L’histoire de Kiss est vraiment l’histoire d’une amitié entre deux personnes”

Lors d’une apparition sur le SCS talk-show “Le discours”, Paul Stanley discuté EMBRASSERest nouveau A&E documentaire “Biographie: KISStory”, qui débutera avec un événement de deux nuits les 27 et 28 juin de 21 h HE à 23 h HE.

« Je pense que ce documentaire nous humanise vraiment, particulièrement Gène [Simmons, KISS bassist/vocalist] et moi, parce que l’histoire de EMBRASSER est vraiment l’histoire d’une amitié entre deux personnes”, Paul dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous nous sommes rencontrés quand nous vivions à la maison. Nous étions de jeunes adolescents avec cette grande ambition. Et c’est vraiment notre histoire. Nous étions là au début, et nous sommes là pour conclure. Alors nous allons continuer. la tournée d’adieu à laquelle nous avons participé avant la pandémie, et nous la faisons plus que jamais. Donc, c’est formidable. C’est un excellent serre-livres. “

Demandé comment EMBRASSER réussi à revenir d’avoir presque touché le fond, Stanley a déclaré: “Écoutez, je crois fermement que lorsque quelqu’un se noie, vous essayez de le sauver. Mais quand ils commencent à vous tirer vers le bas avec eux, c’est lorsque vous les lâchez. Vous découvrirez toujours à quel point quelque chose signifie pour vous par combien vous êtes prêt à vous battre pour le ramener ou le conserver. C’était donc une pure détermination. Et avons-nous fait quelques mauvais virages dans notre voyage ? Oui, mais nous avons toujours fini par revenir sur le bon chemin Et je dois juste dire bravo à tous nos fans qui nous ont soutenus. Et certains d’entre eux sont probablement partis découragés à un moment donné, et au fil du temps, nous les avons reconquis. “

Dirigé par DJ alto, “Biographie: KISStory” raconte les cinq décennies du groupe en tant que fondateurs Stanley et Simmons réfléchir sur leur carrière historique. Les membres actuels Tommy Thayer et Eric Chanteur ainsi que les invités Dave Grohl (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), directeur Doc McGhee, producteur de musique Bob Ezrin (ALICE COOPER, FLOYD ROSE) et d’autres racontent l’histoire folle du groupe le plus célèbre et le plus influent au monde.

“Biographie: KISStory” est un Leslie Greif production, produit pour Réseau A&E par Contenu critique et Divertissement de grands rêves avec Leslie Greif et Jenny Daly en tant que producteurs exécutifs et DJ alto faisant office de directeur. Elaine Frontain Bryant et Brad Abramson servir de producteurs exécutifs pour Réseau A&E. Réseaux A+E détient les droits de distribution mondiaux pour “Biographie: KISStory”.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois un spectacle complet la veille du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L’événement a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flammes lancées simultanément dans un concert de musique.



