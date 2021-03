Paul Stanley lors du concert du réveillon du Nouvel An de Kiss: «  Nous étions déterminés à le rendre aussi bon que possible  »

Dans une nouvelle interview avec 519 Chargeur, Paul Stanley réfléchi sur EMBRASSERSpectacle du réveillon du Nouvel An à Dubaï, Emirats Arabes Unis. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Cela s’est littéralement produit à cause de la pandémie. On nous a demandé si nous étions intéressés à faire un spectacle à Dubaï. Et au fur et à mesure de son évolution, [we said], «D’accord, dis-m’en plus. ‘Nous voulons en casser Guinness Record du monde.’ «D’accord, c’est assez intéressant. Dis m’en plus.’ « Et ce sera une émission télévisée mondiale, et toutes les émissions que les gens regardent habituellement le soir du Nouvel An ne seront pas en direct, et elles seront répétées. » ‘D’accord. Cela semble vraiment génial. «Et ça va être cette immense scène extérieure. Cela a juste continué. Et nous sommes allés: «Ouais. D’accord. Cela semble amusant. Mais au milieu de la pandémie, comment allons-nous assurer la sécurité de tout le monde? Nous avons donc pris toutes sortes d’arrangements. Et l’équipage, qui comptait environ 500 personnes, était testé quotidiennement. Nous avons été testés, sinon quotidiennement, tous les deux jours. Quand nous avons répété à Los Angeles, nous étions dans un studio fermé. Donc, tout compte fait, c’était une situation vraiment unique. Et n’ayant pas joué depuis près d’un an, c’était intimidant – c’était un défi. Mais nous avons répété. Nous étions déterminés à le rendre aussi bon que possible. «

Comme indiqué précédemment, EMBRASSERLe concert de Dubaï a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.

Stanley Raconté La chaîne Rock N Roll: « Ces lance-flammes – c’était comme être à côté d’un four. C’était effrayant, mais c’était glorieux. Et puis à la fin du spectacle, le spectacle pyrotechnique qui a commencé était comme la finale de tout autre spectacle pyrotechnique. Je veux dire , c’était – je ne sais pas – 10 minutes de finale. C’était fou. C’était ahurissant. «

Monuments en direct présente a produit le spectaculaire de 10 millions de dollars, qui a été filmé avec plus de 50 caméras 4K et des vues à 360 degrés et qui s’est déroulé sur une immense scène de 250 pieds à The Royal Beach at Atlantis.

EMBRASSER en partenariat avec une société événementielle Tixr pour téléporter le « Kiss 2020 Goodbye » montrer dans le monde entier.

EMBRASSER aurait nettoyé son acte pour le concert de Dubaï, apparemment par respect pour les coutumes et croyances locales. Gene SimmonsLe coup de sang de sa fille manquait lors de son solo de basse, et les mots «bitch» et «virgin soul» ont été supprimés des paroles de «100 000 ans» et « Dieu du tonnerre », respectivement, ce dernier remplacé par «âme sacrée». D’autres chansons auraient également eu des changements lyriques mineurs.

EMBRASSER a lancé son trek d’adieu en janvier 2019 mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).



