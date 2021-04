Paul Stanley parmi les «dix meilleurs panélistes révélés»; Lzzy Hale reviendra en tant qu’animatrice de “ A Year In Music ”

Télévision AXS présente une programmation rockin ‘pour la fête des mères remplie de premières, sous forme de série sur le thème de la musique populaire “Les dix premiers révélés” et “Une année en musique” chaque retour pour leur quatrième saison le dimanche 9 mai. “The Top Ten Revealed” ouvre la soirée à 20 h HE / 17 h HP, avec “Une année en musique” suivant à 20h30 HE / 17h30 PT.

Animé et produit par Télévision AXS favori des fans Katie Daryl, série de compte à rebours acclamée “Les dix premiers révélés” est de retour avec 12 nouveaux épisodes alors qu’un panel rotatif d’icônes et d’experts de tout le spectre du divertissement pèsent sur les meilleurs artistes, albums et chansons absolus dans une grande variété de catégories amusantes et uniques. La saison débute le 9 mai avec un regard torride sur “Smokin ‘Hot’ Songs For Summer”; les autres faits saillants comprennent une liste des meilleurs “Artists Gone Solo” (16 mai), “Motown All Stars” (6 juin), “Patriotic Songs” (27 juin), “Debut Albums Of 1981″ (25 juillet) et ” End Of The World Songs »(8 août), entre autres. La saison à venir compte également une liste de panélistes pour la première fois, notamment EMBRASSER chanteur Paul Stanley, “Full house” Star Jodie Sweetin, “Idole américaine” finaliste et chanteur / auteur-compositeur James Durbin, Grammy– chanteuse gagnante Macy Gray, GARÇONS BACKSTREET‘ AJ McLean, comédienne de renom Margaret Cho, Variété critique musical Chris Willman et plus, ainsi que des favoris tels que Dee Snider, Sébastien Bach et Matt Pinfield.

Pour compléter la soirée, la série de profils perspicace et divertissante “Une année en musique”, hébergé par Grammy– chanteur / guitariste gagnant Lzzy Hale, chanteuse du groupe de rock HALESTORM. Mettre à l’honneur une période différente chaque semaine, “Une année en musique” présente une exploration en profondeur de certaines des années les plus marquantes de la musique – en regardant les plus grands groupes de chaque époque, des albums influents, des ruptures surprenantes et des percées monumentales à travers le prisme des événements politiques et sociaux de l’époque. La quatrième saison de la série comprend 12 nouveaux épisodes, qui s’ouvre avec un retour sur l’âge d’or des clips musicaux, 1982, qui a été titré par la sortie de la signature Michael Jackson frappé “Polar”. Parmi les autres faits saillants, citons les rétrospectives sur 2012 (16 mai), qui ont vu UNE DIRECTION et la perte tragique de Whitney Houston; L’été d’amour de 1967 (23 mai); le bogue de l’an 2000 qui menaçait l’an 2000 (30 mai); le succès grand public d’Horrorcore au milieu de la tristement célèbre OJ Simpson procès en 1995 (6 juin); les femmes autonomes qui ont fourni la bande originale de 2017 (13 juin), et plus encore.

“Il ne semble pas si longtemps que “ Les dix premiers révélés ” faisait ses débuts sur Télévision AXS, et maintenant nous nous préparons pour notre quatrième saison! ” Daryl mentionné. “C’est vraiment un honneur d’être de retour, et nous ne pourrions être plus humiliés par le soutien que nous avons reçu de la Télévision AXS public. Chaque nouvelle saison présente un défi amusant pour essayer de relever les catégories épiques et les panélistes emblématiques de l’année précédente, et je pense que nous nous sommes vraiment surpassés cette fois avec encore plus de thèmes amusants et d’invités légendaires. J’ai hâte de partager tout ce sur quoi nous avons travaillé lorsque la saison quatre débutera le 9 mai! “

“J’ai eu beaucoup de plaisir à me couper les dents en tant qu’animatrice de télévision pour la première fois sur ‘Une année en musique’ la saison dernière, et je suis ravi d’être de retour avec la série pour la quatrième saison “, a déclaré Vigoureux. “J’apprends quelque chose de nouveau avec chaque épisode, et c’est tellement cool de pouvoir partager tous ces faits et découvertes avec d’autres passionnés de musique à travers le monde. Nous couvrons beaucoup de terrain cette année, couvrant des moments vraiment marquants à la fois dans la musique et dans l’histoire. Si vous aimez la musique autant que moi, vous ne voudrez pas en manquer une seconde! “

Horaire:

“Les dix premiers révélés” – 20 h HE

9 mai – Smokin ‘Hot Songs For Summer



16 mai – Les artistes sont partis en solo



23 mai – Ode à la couleur noire



6 juin – Motown All Stars



13 juin – Space Songs



20 juin – Musique à distance sociale



27 juin – Chants patriotiques



11 juillet – Chansons classiques échantillonnées en rap



18 juillet – Chansons titrées d’animaux



25 juillet – Premiers albums de 1981



1er août – Chansons qui comptent



8 août – Chansons de la fin du monde

“Une année en musique” – 20 h 30 HE

9 mai 1982



16 mai 2012



23 mai – 1967



6 juin – 2000



13 juin – 1995



20 juin 2017



27 juin – 1987



11 juillet – 1992



18 juillet 2006



25 juillet – 1970



1 août 2015



8 août – 1990



