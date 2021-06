Paul Stanley : Pourquoi est-ce maintenant le « meilleur moment » pour raconter l’histoire de Kiss dans un nouveau documentaire A&E

The Rock Experience With Mike Brunn a mis en ligne une nouvelle interview vidéo avec EMBRASSER réalisée le 11 juin au 2021 Festival de Tribeca a New York. Pour la première fois, le groupe a joué au festival juste après la projection de la première partie de son nouveau A&E documentaire “Biographie: KISStory”. L’événement documentaire en deux parties faisait partie de la programmation télévisée 2021 du festival.

Parlant du documentaire, bassiste/chanteur Gène Simmons dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “‘KISStory’ est l’histoire de quatre fous dans les rues de New York qui ont décidé d’emprunter la route de briques jaunes jusqu’à Detroit Rock City. Nous sommes ici parce que nous avons cru à un rêve alors que personne n’y croyait. Maintenant, nous gouvernons. Maintenant dégage.”

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi c’était le bon moment pour dire au EMBRASSER histoire, Stanley a déclaré: “C’est maintenant le meilleur moment pour raconter l’histoire parce que les choses se terminent au moins en termes de jeu en direct. C’est le KISS ‘Au bout de la route’ visiter. Alors, pour documenter et revenir sur quatre décennies et demie, cent millions d’albums, d’innombrables tournées à guichets fermés, pourquoi pas maintenant ? C’est le moment pour nous de faire le tour de la victoire.”

Dirigé par DJ alto, “Biographie: KISStory” raconte les cinq décennies du groupe en tant que fondateurs Stanley et Simmons réfléchir sur leur carrière historique. Les membres actuels Tommy Thayer et Eric Chanteur ainsi que les invités Dave Grohl (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), directeur Doc McGhee, producteur de musique Bob Ezrin (ALICE COOPER, FLOYD ROSE) et d’autres racontent l’histoire folle du groupe le plus célèbre et le plus influent au monde.

“Biographie: KISStory” est un Leslie Greif production, produit pour Réseau A&E par Contenu critique et Divertissement de grands rêves avec Leslie Greif et Jenny Daly en tant que producteurs exécutifs et DJ alto faisant office de directeur. Elaine Frontain Bryant et Brad Abramson servir de producteurs exécutifs pour Réseau A&E. Réseaux A+E détient les droits de distribution mondiaux pour “Biographie: KISStory”.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois un spectacle complet la veille du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L’événement a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flammes lancées simultanément dans un concert de musique.



