Paul Stanley se souvient encore d’une critique de mauvais baiser il y a 47 ans

EMBRASSER chanteur Paul Stanley a réfléchi sur Patrick MacDonaldcritique cinglante du concert du groupe à Seattle en 1974, disant que Seattle Times Les mots de l’écrivain deviennent «plus drôles chaque année».

MacDonald assisté EMBRASSERla performance du 25 mai 1974 à la Paramount Northwest, où le groupe partageait la facture avec MANFRED MANN et MARRON SAVOIE. Dans sa revue, publiée deux jours plus tard, MacDonald décrit EMBRASSER comme “un groupe de paillettes très flashy qui essaie de rattraper dans le théâtre ce qui lui manque musicalement”, et a appelé leur set une “extravagance rock amusante” tout en rejetant les chansons comme “strictement au niveau crétin … composé d’une série de des accords simples que n’importe quel enfant pourrait apprendre et des paroles qui sont là parce qu’elles riment. ” Il a poursuivi en disant: “J’espère que les quatre gars qui composent le groupe, dont les noms n’ont pas d’importance, mettent de l’argent de côté pour l’avenir. Le futur proche, parce que EMBRASSER ne sera pas là longtemps. “

Plus tôt aujourd’hui, Stanley partagé une partie de MacDonaldavis de Twitter, et il a inclus le message suivant: “Cela devient de plus en plus drôle chaque année. Et au monsieur qui a écrit cette” prophétie “… En 1974, j’espère que VOUS mettiez votre argent de côté pour l’avenir. Ce n’est pas facile d’être un critique au chômage. “

MacDonald aurait eu une durée de 35 ans en tant que Seattle Times‘critique musical avant de prendre sa retraite en 2008. Il a terminé sa chronique d’adieu en citant l’un des EMBRASSERles chansons les plus connues de. “Qu’est-ce que je vais faire maintenant?” Il a demandé. “Bien sûr, je vais faire du rock ‘n’ roll toute la nuit et faire la fête tous les jours!”

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert musical et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert musical.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Stanley et bassiste / chanteur Gene Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Peter Criss (batterie) et Ace Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée «d’adieu» en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

Au cours de ses 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



Cela devient plus drôle chaque année. Et au monsieur qui a écrit cette “prophétie” … En 1974 j’espère que VOUS mettiez votre argent de côté pour l’avenir. Ce n’est pas facile d’être un critique au chômage. https://t.co/EEdk05z8Zz pic.twitter.com/RJNabluisM – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 27 mai 2021

