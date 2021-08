in

Paul Stanley serait désolé de se marier, avoue-t-il dans Hoy ! | Instagram

Pas toujours, l’animateur de télévision paul stanley Il semble avoir regretté de vouloir se marier quelques jours seulement après s’être fiancé, c’est ainsi qu’il l’a exprimé sans tracas sur l’émission Hoy.

Le fils bien-aimé de Paco Stanley a laissé perplexe ses coéquipiers Aujourd’hui et aux téléspectateurs quand il est devenu celui qui ne s’en souvenait pas et que le moment où il a demandé à sa petite amie de l’épouser n’était pas arrivé.

C’est au cours de la matinée de la star de Televisa qu’une vidéo a été partagée dans laquelle ils assurent que Paul Stanley et Joely Bernat arriveraient à l’autel et que les personnes présentes à l’anniversaire de Galilea Montijo et Fernando Reina Iglesias l’ont célébré.

Cela peut vous intéresser : Macky González, qui est la nouvelle star d’Exatlon ?

Malgré les images, Stanley a insisté devant Roxana Castellanos qu’il n’allait pas se marier, affirmant même que les images avaient été retouchées pour donner l’impression qu’il s’était engagé envers sa partenaire.

Cela peut vous intéresser: Daniella Chávez modèle des charmes dans l’eau à New York

Paul Stanley a répété à maintes reprises qu’il ne voulait pas se marier, ce qui a grandement alerté ses collègues et la production de l’émission Today, se pourrait-il que l’amour qu’il a juré à sa petite amie ne suffise pas?

Cela peut vous intéresser: Consuelo Duval détrône Cynthia Rodríguez à El Retador

La vérité est que le cher chef d’orchestre, également de Members to the Air, est très amoureux de sa belle petite amie, donc son regret n’est qu’une partie de son travail, puisque ses commentaires ont été donnés dans une section dans laquelle lui et Rox cherchaient passer un moment divertissant avec les téléspectateurs.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La célébration de l’anniversaire de mariage de Galilea Montijo a été assez controversée, car elle s’est produite au milieu du deuil de la perte de son père, qui a perdu la bataille contre Covid-19 et beaucoup ont assuré que le conducteur ne célébrerait pas pour cette raison.