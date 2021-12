Paul Stanley, Slash, Rob Zombie, d’autres pleurent le décès de la légende des Monkees Michael Nesmith

Paul Stanley (EMBRASSER), Sabrer (GUNS N’ ROSES), Rob Zombie, Kevin « Nouilles » Wasserman (LA PROGÉNITURE), Charlie Benante (ANTHRAX) et Pistolets Tracii (LA GUNS) font partie des rockeurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de Michael Nesmith. LES SINGES chanteur et guitariste est décédé plus tôt dans la journée (vendredi 10 décembre) à l’âge de 78 ans.

Nesmith est décédé d’une insuffisance cardiaque à son domicile de Carmel Valley, en Californie, selon son manager. Sa mort a été confirmée par sa famille, qui a publié la déclaration suivante : « Avec Infinite Love, nous annonçons que Michael Nesmith est décédé ce matin dans sa maison, entouré de sa famille, paisiblement et de causes naturelles. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment et nous vous remercions pour l’amour et la lumière que vous avez tous montrés à lui et à nous. »

Michaelle camarade de groupe Micky Dolenz, avec qui il a joué pour la dernière fois à Los Angeles le 14 novembre, a déclaré dans un communiqué: « J’ai perdu un ami et partenaire cher. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu passer les deux derniers mois ensemble à faire ce que nous aimions le plus – chanter, rire et faire du shtick. Tout va tellement me manquer. Surtout le shtick. Repose en paix, Nez. »

LES SINGES directeur de tournée André Sandoval a déclaré : « Nous avons partagé de nombreux voyages et projets ensemble au cours des 30 dernières années, qui ont abouti à un SINGES tournée d’adieu qui s’est terminée il y a seulement quelques semaines. »

Nesmith a écrit un tel SINGES chansons comme « Ciel de cercle », « Écoutez le groupe » et « La fille que je connaissais quelque part ».

LES SINGES ont été formés en 1965 par des producteurs de télévision à CNB créer un spectacle du même nom. « Les singes » diffusé pendant deux saisons, permettant au groupe de continuer à enregistrer et à tourner pendant des années par la suite.



WOW! Parfois, il est difficile de savoir pourquoi le passage de quelqu’un vous frappe d’une certaine manière, mais c’en est une autre qui m’a touché. Je regarde mon monde changer au fur et à mesure que des personnes que je pensais être intemporelles s’éteignent, et cela donne à réfléchir. Les vies se terminent et la vie continue. RIP Mike Nesmith. https://t.co/AzeMLLe96F – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 10 décembre 2021

Quand j’étais enfant, j’adorais la série télévisée Monkees et Mike Nesmith avait toujours l’air si cool. Triste d’apprendre son décès aujourd’hui. #RIP Voici une chanson qu’il a écrite et chantée pour la série. https://t.co/dNudKl6aje — Gnudz pense que les adolescents ne devraient pas avoir de RA. (@TheGnudz) 10 décembre 2021

RIP Mike Nesmith. Il vit pour toujours dans le garage souterrain. – Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) 10 décembre 2021

C’est une triste nouvelle. Quand j’avais environ 9 ou 10 ans, mes amis et moi avons formé un « groupe » appelé The Monkee Juniors. Nous avons mimé les disques des Monkees dans les maisons des gens de notre rue pour de l’argent doux. J’étais le Mike Nesmith dans le line-up. Il était bien plus talentueux qu’on ne le croyait. pic.twitter.com/w9HeAuVUM6 – Gary Numan (@numanofficial) 10 décembre 2021

Paix et amour, Mike Nesmith ? pic.twitter.com/pskMVUFqkF – Susanna Hoffs (@SusannaHoffs) 10 décembre 2021

Je suis désolé d’entendre parler de Mike Nesmith. Les Monkees avaient de très bonnes chansons, c’était des jours amusants. Love & Mercy à la famille et aux amis de Mike, Brian pic.twitter.com/bqJHBpb7il – Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 10 décembre 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Charlie Benante (@charbenante) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par ⨁ Tracii (@traciiguns) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Slash (@slash)

