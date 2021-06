Paul Stanley sur Ace Frehley et Peter Criss demandant “l’approbation finale” du documentaire Kiss: “C’est fantastique”

Paul Stanley a parlé à SiriusXM‘s Le cimetière d’Ozzy à propos de EMBRASSERest nouveau A&E documentaire “Biographie: KISStory”, qui débutera avec un événement de deux nuits les 27 et 28 juin de 21 h HE à 23 h HE.

“C’est un regard vraiment personnel sur le groupe et Gène [Simmons, KISS bassist/vocalist] et moi,” Paul dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “‘Cause Gène et j’étais là ; nous étions ensemble depuis que nous vivions chez nos parents, et nous y sommes aujourd’hui. Donc, ce genre de livre met fin à toute l’histoire du groupe. Et c’est beaucoup plus intime et personnel que tout ce que nous avons fait auparavant. Il manque beaucoup de razzmatazz et de plus grand que nature. C’est plus comme assis avec nous. Il y a beaucoup de conversations dedans juste Gène et moi sur mon canapé, à traîner. Bravo à Gène. Il était prêt à baisser la garde et à montrer un autre côté de lui – un côté qui, au fil des ans, est devenu beaucoup plus prononcé.

“Les gens ont toutes ces idées sur lui et moi en train de nous cogner la tête tout le temps”, Paul a continué. “Et nous ne nous sommes jamais vraiment affrontés. Nous avons certainement été très compétitifs à différents moments, et cette saine concurrence est ce qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes. Donc, je pense que les querelles ont été exagérées. Mais je pense qu’une chose vous à ce stade, nous ne pouvions pas mieux nous entendre. Nous avons tellement de raisons d’être reconnaissants et de regarder en arrière, et de nous asseoir et de partager des souvenirs ou des souvenirs, c’est une sensation très différente de celle-ci. “

Stanley également abordé le fait que l’original EMBRASSER membres As Frehley et Pierre Criss ne s’est pas impliqué dans la réalisation du documentaire.

“Certaines personnes pourraient s’y opposer… Certains EMBRASSER le fan pourrait dire : ” Eh bien, comment se fait-il qu’il n’y ait pas plus de As et Pierre?'” Paul mentionné. “Vraiment, ces gars ne voulaient pas en faire partie sans certitude… Je pense qu’il a été question d’approbation finale des images et du montage, et c’est du fantasme – c’est du fantasme. C’est vraiment une histoire du groupe.

“Je n’arrête pas de dire que nous ne pourrions pas être ici aujourd’hui si cela n’avait pas été As et Pierre être là au début. Nous ne pourrions pas non plus être ici aujourd’hui s’ils étaient encore là. J’essaie de mettre ça en perspective.

“Nous vivons selon un modèle que nous avons commencé à quatre, mais tout le monde n’est pas fait pour tenir la distance, et tout le monde n’est pas fait pour le marathon”, Stanley ajoutée. « Donc, c’est vraiment l’histoire de moi et Gène, et EMBRASSER, et l’histoire du groupe depuis le début jusqu’à aujourd’hui.”

Septembre dernier, Frehley confirmé lors d’une apparition sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il avait été approché par le EMBRASSER producteurs de documentaires sur leur participation au film. “Ils m’ont proposé une somme modique pour y participer, et je les ai refusés”, As mentionné. “Je pensais que les frais étaient embarrassants, parce que je sais combien d’argent ils vont gagner. Alors, soit partagez la richesse, soit c’est la vie. J’ai donc décidé de ne pas être impliqué. Mais ils ont beaucoup de vieilles images de moi, et ils vont probablement l’utiliser et s’en sortir. Mais ce ne sera pas la même chose que s’ils obtenaient des images actuelles. Malheureusement, j’ai décidé que l’argent qu’ils m’ont offert était loin de ce que je pensais que je méritais, alors je l’ai refusé. Les images que vous allez voir de moi dans ce documentaire ne seront que de vieilles images. “

Dirigé par DJ alto, “Biographie: KISStory” raconte les cinq décennies du groupe en tant que fondateurs Stanley et Simmons réfléchir sur leur carrière historique. Les membres actuels Tommy Thayer et Eric Chanteur ainsi que les invités Dave Grohl (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), directeur Doc McGhee, producteur de musique Bob Ezrin (ALICE COOPER, FLOYD ROSE) et d’autres racontent l’histoire folle du groupe le plus célèbre et le plus influent au monde.

“Biographie: KISStory” est un Leslie Greif production, produit pour Réseau A&E par Contenu critique et Divertissement de grands rêves avec Leslie Greif et Jenny Daly en tant que producteurs exécutifs et DJ alto faisant office de directeur. Elaine Frontain Bryant et Brad Abramson servir de producteurs exécutifs pour Réseau A&E. Réseaux A+E détient les droits de distribution mondiaux pour “Biographie: KISStory”.

Pour promouvoir le documentaire, EMBRASSER est monté sur scène le 11 juin pour une performance spéciale au 2021 Festival de Tribeca a New York. Pour la toute première fois, le groupe a joué au festival juste après la projection de la première partie de “Biographie: KISStory”. L’événement documentaire en deux parties faisait partie de la programmation télévisée 2021 du festival.



