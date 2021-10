EMBRASSER leader Paul Stanley a pesé sur la controverse qui a éclaté après qu’un chef de district au Texas a demandé aux enseignants d’offrir aux élèves des livres avec une « perspective opposée » de l’Holocauste.

Lors d’une réunion la semaine dernière entre les enseignants et Gina Peddy, le directeur exécutif du curriculum, ils ont discuté des livres que les enseignants devraient avoir dans leurs bibliothèques. NBC News, qui a obtenu l’audio de la réunion d’un employé anonyme, a déclaré que le sujet de la récente législation à l’échelle de l’État, ainsi que l’Holocauste, avait été soulevé.

« Essayez simplement de vous souvenir des concepts de [House Bill] 3979, » Péddy pouvait être entendu dire sur bande, selon Nouvelles NBC. « Et assurez-vous que si vous avez un livre sur l’Holocauste, que vous en ayez un qui a un opposant, qui a d’autres perspectives. »

Un enseignant présent à la réunion a demandé : « Comment vous opposez-vous à l’Holocauste ? » Péddy a répondu: « Croyez-moi. C’est arrivé », selon Nouvelles NBC.

Selon Radio Nationale Publique, House Bill 3979, qui est entré en vigueur le mois dernier, exige, entre autres, que si les enseignants des écoles publiques choisissent de discuter d’événements d’actualité ou de politiques publiques ou de questions sociales largement débattues ou controversées, ils doivent présenter de nombreux points de vue « sans faire preuve de déférence. à n’importe quelle perspective. »

Jeudi, Stanley, qui est juif, a pris à son Twitter de partager le Nouvelles NBC article, et incluait le message suivant : « C’est tellement BAISÉ. Il y aura TOUJOURS des « points de vue opposés », mais il n’y a JAMAIS DE FAITS opposés. »

surveillant général Lane Ledbetter a depuis publié une déclaration via Facebook s’excuser pour l’incident.

« En tant que surintendant des écoles, j’exprime mes sincères excuses concernant l’article en ligne et le reportage publiés aujourd’hui », a-t-il écrit. « Au cours des conversations avec les enseignants lors de la réunion de la semaine dernière, les commentaires faits ne voulaient en aucun cas dire que l’Holocauste était rien de moins qu’un événement terrible de l’histoire. »

« De plus, nous reconnaissons qu’il n’y a pas deux côtés de l’Holocauste », a-t-il poursuivi. « Alors que nous continuons à travailler sur la mise en œuvre de HB3979, nous comprenons également que ce projet de loi n’exige pas un point de vue opposé sur des faits historiques. En tant que district, nous travaillerons pour clarifier nos attentes envers les enseignants et une fois encore, nous nous excusons pour tout préjudice ou confusion que cela a causé. »



C’est tellement BAISÉ. Il y aura TOUJOURS des « points de vue opposés », mais il n’y aura JAMAIS de FAITS opposés. https://t.co/p9ys5zDWEs – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 14 octobre 2021

