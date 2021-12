Paul Thomas Anderson sur ‘Licorice Pizza’ et le Beatles Doc, plus des choix d’un million de dollars, semaine 14

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Peter Schrager de NFL Network pour discuter des préoccupations concernant les Rams et Bills en éliminatoires de début de saison, ainsi que des raisons pour lesquelles les gens hésitent à croire aux 10-2 Cardinals (3:07). Ensuite, ils font leurs choix à un million de dollars pour la semaine 14 de la NFL (23:09). Enfin, Bill est rejoint par Sean Fennessey pour parler au scénariste-réalisateur Paul Thomas Anderson de son nouveau film Licorice Pizza, du casting du film, de la réalisation de films pendant la pandémie de COVID-19, du documentaire de Peter Jackson The Beatles: Get Back, et bien plus encore (55 :50).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Paul Thomas Anderson, Sean Fennessey et Peter Schrager

Producteurs : Kyle Crichton et Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS