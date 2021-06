Paul Tudor Jones déclare 5% du portefeuille en BTC; Un magasin de richesse identique à l’or, à l’argent et aux matières premières

Réserve d’or de valeur

Paul Tudor Jones déclare 5% du portefeuille en Bitcoin ; Un magasin de richesse comme l’or, l’argent et les matières premières

Paul Tudor Jones dit « Allez à fond » et « Achetez des crypto-monnaies », de l’or et des matières premières si la Fed ne crée pas de « Taper Tantrum » cette semaine

L’investisseur légendaire Paul Tudor Jones, qui a qualifié Bitcoin de “cheval le plus rapide” et a été l’un des premiers investisseurs de premier plan à se lancer dans la crypto-monnaie, recommande désormais 5% d’un portefeuille dans l’actif crypto.

Pour lui, c’est un moyen de “protéger mon patrimoine” car “au fil du temps c’est un grand diversificateur”.

«Je considère le bitcoin comme une histoire de richesse. Je considère la crypto comme une histoire de richesse. D’autres diront qu’il s’agit d’un écosystème différent. C’est de nature transactionnelle.

Les commentaires optimistes de Jones sur Bitcoin sont venus lors de son interview sur Squawk Box de CNBC où il a parlé de l’inflation et de la façon dont la Réserve fédérale gère la politique monétaire.

“Vous vous demandez pourquoi Bitcoin a une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars et l’or est à 1 865 dollars l’once. Et la raison en est que vous avez cette dichotomie et cette politique qui remet en question la crédibilité de l’institution.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs porte une attention particulière à la réunion politique de deux jours de la Fed cette semaine, qui devrait se terminer mercredi, à la lumière de la récente hausse des prix à la consommation.

“S’ils traitent ces chiffres… ils étaient très importants – s’ils les traitent avec nonchalance, je pense que c’est juste un feu vert pour parier lourdement sur chaque transaction d’inflation.” « S’ils disent : « Nous sommes sur la bonne voie, les choses vont bien », alors je ferais tout simplement tapis sur les transactions sur l’inflation. J’achèterais probablement des matières premières, de la crypto, de l’or.

C’est parce que l’inflation transitoire ne fonctionne pas pour lui, ce n’est pas ainsi qu’il voit le monde.

En revanche, “taper tantrum” signifierait une correction mais “cela ne signifie pas nécessairement que c’est terminé”, a ajouté le fondateur et directeur des investissements de Tudor Investment Corp.

Un excellent diversificateur de portefeuille

Selon Jones, l’actif cryptographique est un excellent diversificateur de portefeuille et il y préfère 5% de son portefeuille, tout comme l’argent, l’or et les matières premières.

« J’aime le bitcoin comme outil de diversification de portefeuille. Tout le monde me demande ce que je dois faire avec mon bitcoin. La seule chose dont je suis sûr, c’est que je veux 5% en or, 5% en Bitcoin, 5% en cash et 5% en matières premières. Je ne sais pas ce que je ferai des 80 % restants. Je veux attendre et voir ce que la Fed fera car ce qu’elle fera aura un grand impact. »

Interrogé sur sa position sur la crypto-monnaie, l’investisseur milliardaire a comparé Bitcoin aux mathématiques, en déclarant :

« J’aime l’idée d’investir dans quelque chose de fiable, cohérent, honnête et sûr à 100 %. »

C’est la certitude mathématique de Bitcoin qui l’a séduit car elle contraste avec l’imprévisibilité de la politique de la banque centrale qui implique l’élément humain.

« Le bitcoin m’a séduit car c’est un moyen pour moi d’investir dans la certitude. Encore une fois, je regarde la différence entre la Fed de 2013 et la Fed de 2021. Je regarde la différence entre Trump et Biden. Est-ce que je veux avoir foi en cette même fiabilité et cohérence de la nature humaine et la nature linéaire de la nature humaine dont nous savons qu’elle est tout sauf cela ? »

