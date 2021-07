Paul Verhoeven revient à Cannes avec une histoire de nonnes lesbiennes – Chihuahua News – Intrelíneas

in

Le Néerlandais Paul Verhoeven est revenu vendredi dans la compétition cannoise avec un thriller provocateur sur une religieuse lesbienne qui a scandalisé l’Italie du XVIIe siècle.

La cinéaste non conventionnelle de 82 ans concourt pour la troisième fois pour la Palme d’Or, cette fois avec l’histoire de Sœur Benedetta, une femme persuadée d’être en communication directe avec Jésus.

Grâce aux miracles qu’elle semble accomplir, la religieuse progresse au sein de sa communauté, en Toscane. Lorsque Bartolomea, une pauvre femme violée par son père, arrive au couvent et prend les robes, une passion intense et charnelle naît entre les deux religieuses.

Dans ses visions, “au début, Jésus dit non au sexe lesbien, et à la fin, il dit ‘vas-y !'”, raconte à l’. le réalisateur, qui avait déjà secoué La Croisette en 1992 avec Basic Instinct, avec Sharon. Stone, et en 2016 avec Elle, avec Isabelle Huppert, à propos d’une femme violée tortueuse.

Benedetta, tourné en français, a un casting entièrement gaulois, mené par Virginie Efira dans le rôle principal et Charlotte Rampling dans la Mère Supérieure.

Le réalisateur, réputé pour son cinéma violent, n’a pas fait de Benedetta une exception et le film présente des meurtres, des suicides et des décapitations.

Il ose aussi les symboles religieux, comme le jouet érotique artisanal sculpté par les amoureux à partir d’une statuette de la Vierge. Ce détail a été révélé par le vrai Bartolomea, puisque l’histoire est inspirée d’un véritable procès contre une religieuse lesbienne qui a eu lieu au Moyen Âge et dont les archives ont été conservées dans les archives de Florence et redécouvertes par une historienne américaine, Judith C. Brown. .

« L’histoire donne une idée de la façon dont les gens considéraient les relations lesbiennes en 1620, et elle peut donner une idée du chemin parcouru jusqu’à présent. Nous avons fait des progrès en Europe de l’Ouest”, a déclaré à l’. le réalisateur chevronné, commentant par la même occasion qu’il aurait eu “des problèmes” pour tourner ce film aux Etats-Unis.

L’intrigue se déroule pendant une épidémie de peste et les images de patients mourants dans les rues, de personnes craignant l’infection et de villes qui ferment leurs portes rappellent la crise sanitaire actuelle, bien que le film ait été tourné avant la pandémie.

“Des coïncidences comme celles-ci sont toujours un mystère”, a commenté le cinéaste à propos de la similitude de la situation.

Verhoeven, qui n’a jamais remporté la Palme d’or, est l’un des poids lourds du septième art de cette édition. Il rivalise, entre autres, avec l’Italien Nanni Moretti, le Français Jacques Audiard et le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, qui détiennent déjà le prestigieux prix.

L’autre film en compétition qui sera projeté ce vendredi sera La fracture, de la Française Catherine Corsini, un drame également avec un couple de lesbiennes et la crise des “gilets jaunes” en toile de fond. Corsini est l’un des quatre réalisateurs en lice pour la plus haute distinction.

Au cours de la journée, l’un des moments les plus attendus du spectacle a également eu lieu : la master class de l’acteur américain Matt Damon.

Devant une salle comble, la star hollywoodienne a avoué que si le calendrier l’avait permis, il n’aurait pas décliné Avatar (2009), de James Cameron, le film le plus rentable de l’histoire. “James m’a proposé de jouer et 10%” du produit “, a déclaré Damon. “Maintenant, je serais milliardaire”, “J’aurais acheté une fusée et serais dans l’espace”, a-t-il plaisanté.

A l’heure actuelle, sur les 24 films en lice pour la Palme d’Or, cinq ont déjà été projetés, dont la comédie musicale Annette, du Français Leos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard ; Tout s’est bien passé, du Français François Ozon, sur le suicide assisté ; et Ahed’s Knee, dans lequel l’Israélien Nadav Lapid dénonce la censure du gouvernement de son pays.

Jeudi soir, La pire personne du monde, du Norvégien Joachim Trier, portrait des millennials bien accueilli par la critique, a été présenté.

Source : La Jornada