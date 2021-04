Paul vs Askren en direct: Comment regarder le combat de ce soir en ligne

Après avoir éliminé avec succès l’ancienne star de la NBA Nate Robinson lors de son dernier match de boxe, YouTuber Jake Paul est de retour et prêt à affronter l’ancien champion de MMA WelterWeight Ben Askren et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Jake Paul vs Ben Askren à la télévision. ou en ligne.

Jusqu’à présent, le jeune frère de 24 ans de Logan Paul a réussi à gagner ses deux matchs en tant que boxeur professionnel. Lors de son premier match contre son compatriote YouTuber AnEsonGib, Paul a mis fin rapidement aux choses avec un TKO au premier tour après avoir marqué trois renversements. Son match avec Robinson s’est terminé de la même manière après le deuxième tour, mais maintenant il affrontera un combattant plus aguerri.

Pendant son séjour à l’UFC, Askren a remporté un match contre Robbie Lawler avant d’être vaincu par Jorge Masvidal et Demian Maia au cours de l’année où il était avec la promotion. Auparavant, il avait un contrat de deux ans / six combats avec l’association sportive MMA basée à Singapour, One Championship, où il était encore plus performant qu’à l’UFC. Askren sera-t-il capable de vaincre Paul dans un match de boxe et de mettre une tache sur son record actuellement non terni?

En plus de l’événement principal de l’événement Triller Fight Club de ce samedi, il y aura aussi un combat de poids welter léger avec Regis Prograis et Ivan Redkach, un combat de poids lourd avec Steven Cunningham et Frank Mir, un combat de poids léger entre Joe Fournier et Reykon, un combat de poids moyen avec Junior Younan et Jeyson Minda, un combat de poids moyen avec Lorenzo Simpson et Francisco Torres et un combat de poids welter dans lequel Quinton Randall affrontera William Jackson.

Contrairement à l’UFC et à d’autres PPV de boxe, Triller Fight Club présentera également des performances musicales des artistes Justin Bieber, The Black Keys, Doja Cat, Saweetie, Diplo et Major Lazer. Le supergroupe hip hop Mt. Westmore, qui comprend Snoop Dog, Ice Cube, Too $ hort et E-40, jouera également sa première performance lors de l’événement.

Que vous souhaitiez Jake Paul, Ben Askren ou que vous souhaitiez simplement voir les performances musicales de l’événement, nous vous montrerons comment regarder Triller Fight Club: Paul vs Askren de n’importe où dans le monde.

Jake Paul vs Ben Askren: Quand et où?

Le YouTuber Jake Paul et la star du MMA Ben Askren se rencontreront sur le ring de boxe du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en Géorgie, le samedi 17 avril. L’événement, qui comprend six autres matches, débutera à 18 h HE / 15 h HP et Paul et Les Askren devraient commencer leur match à 21 h HE / 18 h HP.

Comment regarder Jake Paul vs Ben Askren aux États-Unis

Les téléspectateurs américains qui souhaitent regarder Jake Paul vs Ben Askren devront acheter l’accès au PPV auprès de FITE pour 49,99 $.

Les abonnés actuels au câble peuvent également acheter le PPV via leur fournisseur avec les éléments ci-dessous montrant tous le combat:

Que vous achetiez l’accès au PPV directement via FITE ou votre câblodistributeur, le prix sera toujours de 49,99 $.

FITE



Achetez le PPV Jake Paul vs Ben Askren directement chez FITE ou via votre câblodistributeur.

49,99 $ chez FITE

Diffusion en direct de Jake Paul vs Ben Askren au Canada

Les amateurs de boxe canadiens pourront également acheter l’accès au PPV Jake Paul vs Ben Askren de FITE pour 39,99 $ US. Tout comme aux États-Unis, vous pouvez également acheter le PPV au même prix auprès de votre câblodistributeur, car Rogers, Bell, Shaw et SaskTel présenteront également l’événement.

FITE



Achetez le PPV Jake Paul vs Ben Askren directement chez FITE ou via votre câblodistributeur.

39,99 $ chez FITE

Obtenez une diffusion en direct de Jake Paul vs Ben Askren au Royaume-Uni

Bien que Triller ait acquis FITE TV il y a quelques jours à peine, les téléspectateurs britanniques qui souhaitent regarder Jake Paul vs Ben Askren devront toujours se tourner vers le service de streaming axé sur les sports de combat pour acheter le PPV. Heureusement, FITE TV offre un peu de réduction pour l’accès au PPV au Royaume-Uni car il ne coûtera que 17 £. Cependant, vous devrez vous lever assez tard pour regarder le match de boxe car l’événement principal devrait commencer à 4 heures du matin BST tandis que la undercard commencera à 2 heures du matin BST.

FITE



Achetez le PPV Jake Paul vs Ben Askren directement chez FITE au Royaume-Uni et il ne coûtera que 17 £.

£ 17 chez FITE

Regardez Jake Paul vs Ben Askren de n’importe où

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de Jake Paul vs Ben Askren dans le guide ci-dessus. Si vous avez l’intention de regarder le combat mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs choix de VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.

ExpressVPN



Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder Jake Paul vs Ben Askren. Participez à cette offre maintenant!

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Triller Fight Club: Paul vs Askren: La carte principale dans son intégralité

Cruiserweight Bout Light Welterweight Bout Regis Prograis vs Ivan Redkach Heavyweight Bout Steve Cunningham vs Frank Mir Light Heavyweight Bout Super Middleweight Bout Junior Younan vs Jeyson Minda Middleweight Bout Lorenzo Simpson vs Francisco Torres Welterweight Bout Quinton Randall vs William Jackson

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.