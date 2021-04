Paul vs Askren: Jake Paul se rétracte en disant qu’il souffre de CTE avant son combat avec Ben Askren

Jake Paul se rétracte en disant qu’il a souffert de CTE avant son combat avec Ben Askren. .

le Des alarmes se sont déclenchées avant le combat de Jake Paul contre Ben Askren, et est-ce que le YouTuber a inquiété ses fans en affirmant qu’il risquait sa santé en entrant sur le ring quand son cerveau a montré une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), quelque chose dont il a immédiatement dû se retirer.

Jake a parlé lors d’une conférence de presse avant leur combat, dans lequel il a révélé que les scanners soumis ce mois-ci a montré que son cerveau montrait des signes de traumatisme.

«C’est un sport dangereux. Donc, quand les gens remettent en question mon dévouement, c’est comme si cela se manifestait tous les jours. Je risque ma santé mentale. Mon cerveau est en jeu. Comme vous l’avez dit, je suis allé faire des scanners cérébraux et ils montrent les premiers signes de CTE.

«J’adore ce sport et je ne l’échangerais contre rien d’autre. Et je suis un combattant, et les gens le verront. Que ce soit après samedi soir ou dans un an, Ils verront que je suis un combattant », a-t-il déclaré aux médias.

Les déclarations ont suscité des inquiétudes pour sa santé, alors Il a dû se rendre sur les réseaux sociaux pour préciser qu’il va bien.

«Je souhaite retirer mes commentaires sur la CTE en ce qui concerne moi-même et mes antécédents médicaux. C’est une maladie très grave dont je n’aurais pas dû parler en mal. “