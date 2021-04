Paul vs Askren: Jake Paul vs Ben Askren, dans les combats de boxe avec le plus de PPV de l’histoire

Jake Paul contre Ben Askren se classe parmi les combats à la carte les plus élevés de l’histoire. Images de .

Le combat de Jake Paul contre Ben Askren week-end dernier il s’installe aux premières places de l’histoire de la box avec plus de paiements par événement. Avec un montant brut d’environ 75 millions de dollars et 1,5 million d’achats, “ The Problem Child ” a été placé à égalité avec le procès entre Floyd Mayweather et Miguel Cotto en tant que 10e plus réussi en PPV

L’événement qui a combiné la musique et la boxe a été un grand succès pour Paul, qui Après avoir envoyé Askren dormir, il a décidé de chasser un gros poisson pour continuer à faire l’histoire de la boxe.

L’histoire continue de favoriser le combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao comme le duel le plus réussi de l’histoire avec 4,6 millions de ventes. Suivi du duel entre McGregor et Mayweather avec 4.3 PPV.

Pour la star de l’Internet, le seul combat qui pourrait l’emmener à un niveau supérieur serait la confrontation contre «The Notorious». Avant le combat avec Askren, Jake a fait valoir que le rêve pourrait devenir réalité dans 12 à 24 mois.

Cependant, Paul est prêt à mettre le gaz pour convaincre Conor et à faire cette bagarre dès que possible. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’il préfère affronter un autre ancien MMA avant d’arriver avec une séquence de quatre victoires professionnelles.

Floyd Mayweather c. Manny Pacquiao | 4,6 millions de PPV Floyd Mayweahter vs. Conor McGregor | 4,3 millions de PPV.scar de la Hoya vs. Floyd Mayweather | 2,4 millions de PPV Floyd Mayweahter vs. Canelo lvarez | 2,2 millions de PPV. Evander Holyfield vs. Mike Tyson 2 | 1,99 million de PPV Lennox Lewis vs. Mike Tyson | 1,97 million de PPV. Mike Tyson c. Roy Jones Jr. | 1,66 million de PPV.Mie Tyson vs. Evander Holyfield | 1,59 million de PPV. Mike Tyson c. Peter McNeely | 1,55 million de PPV.Floyd Mayweather contre Miguel Cotto | 1,5 million de PPV. Jake Paul vs. Ben Askren | 1,5 million de PPV.