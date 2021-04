Paul vs Askren: Jake Paul vs Ben Askren, en direct: date, heure et chaînes de télévision pour voir le match de boxe à Atlanta aujourd’hui

Le Youtuber Jake Paul affronte Ben Askren ce samedi 17 avril.

La Combat tant attendu et controversé entre Jake Paul et Ben Askren Il aura lieu ce samedi 17 avril. Le célèbre YouTuber revient sur le ring pour réaffirmer sa carrière de boxeur après avoir vaincu Nate Robinson en début d’année et il le fera avant l’ancien MMA.

Le combat dans le Stade Mercedes-Benz Ce sera un événement complet organisé par Snoop Dog, où enfin vous pourrez voir les visages des deux personnages qui réchauffent la confrontation depuis l’année dernière. avec des agressions physiques et des vidéos de provocation entre eux.

Le combat débutera à 21h00 EST, 20h00 CENTRO et 18h00 PACFICO et vous pourrez le suivre via Triller Fight Club.

Pour l’Amérique latine, le combat peut être suivi par le signal ESPN et ESPN Play. Au Mexique, en Colombie, au Pérou, en Équateur et au Panama à partir de 19h00 Argentine et Uruguay à partir de 21h00.

Jake Paul (2-0) contre Ben Askren (débuts en boxe professionnelle)

Regis Prograis (25-1) c. Ivan Redkach (23-5)

Steve Cunningham (29-9-1) contre Frank Mir (débuts en boxe professionnelle)

Joe Fournier (8-0) c. Andrs Felipe Robledo Lodoo ‘Reykon’ (débuts en boxe professionnelle)

Junior Younan (15-0-1) c. Jeyson Minda (14-4-1)

Lorenzo Simpson (9-0) contre Francisco Torres (16-3-1)

Quinton Randall (7-0) contre William Jackson (13-2-2)