Paul vs Mayweather : Floyd Mayweather, indifférent à affronter Logan Paul : “Être comme un braquage de banque, mais légal”

La combat tant attendu entre Floyd Mayweather et Logan Paul se rapproche de plus en plus et la tension commence à monter entre les deux combattants. Après que le YouTuber a déclaré qu’il allait mettre fin à l’ancienne détermination de jouer avec sa famille, Maintenant, Money répond en affirmant que son la victoire soit très simple.

Floyd ne semble pas prendre Logan au sérieux. Oui sur son Inside Mayweather vs. Paul a mentionné qu’il ne fait pas d’efforts pour s’entraîner et que le 100 millions de dollars à encaisser, ce serait comme braquer une banque.

“Peu importe si j’ai un camp d’entraînement intense ou non. Ce gamin n’a aucune chance en enfer. Peu importe où je m’entraîne. Le résultat sera toujours le même. Je ne peux pas être battu. Je suis Floyd. Mon surnom est « Argent » pour une raison. J’ai travaillé très dur pendant des années et des années pour arriver à un certain niveau, un niveau où nous pouvons commencer à appeler un événement entier. Je crois qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort. Donc si c’est une chose facile comme se battre, c’est un braquage de banque légalisé, je dois le faire. Je dois le faire”.

Floyd a discrédité Logan, affirmant qu’il a déjà battu les meilleurs boxeurs du monde et qu’un simple YouTuber ça ne peut pas te faire de mal.

“Ils me paient beaucoup d’argent parce que je botte le cul et bat les plus grands noms. Nous parlons de vrais combattants. C’est un YouTubeur. Allons-y maintenant. C’est un YouTubeur. Logan travaille dur, comme le Russe dans Rocky IV. Continuez à vous entraîner comme Ivan Drago, Ça ne marchera pas. Je ne suis pas inquiet pour le combat. Personne ne peut baiser avec moi. Personne ne peut baiser avec Floyd.”

L’ancien champion, qui fait partie des athlètes les plus riches du monde, Il a souligné que sa richesse et son luxe sont le reflet du travail et des efforts qu’il a déployés sur le ring, ce qui ne se compare pas à ce que Jake et Logan font sur YouTube.

“[Logan y Jake Paul] Ils gagnent beaucoup d’argent avec YouTube. Il a gagné beaucoup d’argent avec YouTube, mais ce n’est pas le genre d’argent de Floyd Mayweather. Quand il s’agit de Floyd Mayweather, c’est un niveau différent. Crois-moi.

“C’est la renommée à différents niveaux. La célébrité change la personne. Comme les gens disent, ‘la célébrité m’a changé.’ “Il l’a fait. Cela m’a rendu plus prudent. Cela m’a donné envie de m’améliorer et de devenir une meilleure personne et m’entourer de meilleures personnes. Économisez mon argent, faites des investissements plus intelligents et créez une richesse générationnelle. C’est ce que je voulais faire de ma renommée et de ma fortune… c’est pourquoi je suis là où je suis. Je suis toujours resté dans ma voie.”