Paul vs Mayweather : Logan Paul explose contre Floyd Mayweather : “Ce n’est plus un jeu, je vais le baiser pour avoir menacé ma famille”

Logan Paul dit qu’il va sortir avec Floyd Mayweather. .

La combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather a pris un ton plus personnel. Le YouTuber semble rester en colère contre l’ancien champion après avoir menacé à son frère Jake après l’incident en face à face dans laquelle il a volé sa casquette.

Logan a parlé sur le podcast True Geordie, dans lequel il a mentionné La menace de mort de Floyd contre Jake pour le procès au Hard Rock Stadium, quelque chose qui pour lui a traversé le thème du spectacle pour devenir quelque chose de personnel.

“J’allais rester professionnel, respectueux, en quelque sorte concentré sur la boxe, jusqu’à ce qu’il commence à menacer la vie de mon frère à cause du chapeau. C’est à ce moment-là que j’ai pensé : “Ce n’est plus un jeu de merde”.

J’allais le garder professionnel, respectueux, en quelque sorte concentré sur la boxe, jusqu’à ce qu’il commence à menacer la vie de mon frère. »

Le boxeur a dit que ça n’avait pas d’importance tout ce que Money essaie, car il veut juste lui faire peur, lui et Jake.

“Il va essayer de faire de moi un exemple pour que mon jeune frère le voie. A, au diable ça et B, va te faire foutre pour avoir menacé ma famille. Il a cette revanche sur Jake et par défaut maintenant cela me touche, et cette merde est vraiment personnelle. »

Malgré cela, le spectacle continue et Logan et Mayweather se rencontreront le samedi 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami.