Paul vs Mayweather: “Si Jake Paul essayait de retirer ma casquette, je lui casserais la mâchoire et le nez.”

Paul continue de faire chier les combattants. @jakepaul

Après la première confrontation controversée entre Logan Paul et Floyd Mayweather, Tommy Fury a souligné que si Jake Paul essayait de voler sa casquette, cela aurait de graves conséquences.

«Si Jake Paul essayait d’enlever ma casquette, je lui casserais la mâchoire et le nez en pleine vue. Il n’aura plus de dents. Il les jettera droit à sa gorge, courra après lui et lui donnera les pires coups qu’il ait jamais eu dans sa vie et verra ce que pense le YouTuber alors. “, A déclaré le combattant.

Lors du match d’exhibition entre ‘Money’ et Paul, Tommy a déclaré: “Floyd est un bon homme d’affaires et l’un des meilleurs combattants de tous les temps. Il ne peut pas donner tout son état d’esprit à Jake Paul, un YouTuber. “

“Mon dernier adversaire, Scott Williams fera sortir Jake Paul de là en deux tours. C’est un vrai combattant, combattant toute sa vie et il sait ce que c’est que de tenter sa chance », conclut Fury.