Paul vs Woodley 2: Deron Williams bat Frank Gore par décision partagée dans un affichage intense

Williams bat Gore dans un match d’exhibition amusant.

Dans un combat où la NBA contre la NFL était en jeu, Deron Williams a montré sa puissance et a fini par battre Frank Gore en quatre rounds, où les juges ont rendu une décision partagée.

Le combat a commencé à crier mais avec peu de technique, les deux ont cherché à se blesser mais Ils tombaient constamment à la recherche du corps de l’adversaire, comme s’il s’agissait d’un match de MMA.

Cependant, Williams s’installe progressivement sur le ring et cherche des coups forts qui blesseraient l’ancien footballeur américain, qui a failli essayer la toile à plus d’une occasion.

@DeronWilliams a attiré l'attention de Frank Gores

En fin de compte, le corps était un facteur, parce que Gore ne pouvait plus lever la main au cours des deux derniers tours et espérait juste qu’ils ne lui feraient plus de mal, Eh bien, il pourrait se faire éliminer de Tampa.

@DeronWilliams élimine Frank Gore par décision partagée dans une guerre