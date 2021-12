Paul vs Woodley 2 : Jake Paul confirme qu’il se bat en MMA et qu’il est entraîné par la Team Khabib

Jake Paul envisage de se lancer dans le MMA. .

Tout est prêt pour ce samedi Jake Paul monte à nouveau sur le ring pour le match revanche contre Tyron Woodley, ancien champion de l’UFC et le youtubeur controversé pense déjà à l’avenir, où chercher à faire le grand saut vers les arts martiaux mixtes.

« Je ne vois pas pourquoi si je peux boxer à un niveau aussi élevé, je ne serais pas capable de faire du MMA à un niveau aussi élevé. » a déclaré Paul dans une interview avec ESPN.

De plus, le vlogger a déjà entamé des pourparlers pour se former pour donner le bronco au MMA : « Je vais être entraîné par Jav Mndez, Team Khabib. C’est tout. Ils sont d’accord à 100%. Je dois d’abord faire 10-0, 12-0 en boxe, puis me connecter à ce combat de MMA. «

À cela, Tyron Woodley a immédiatement lancé le défi de combattre maintenant sur son territoire : « C’est un putain de menteur. Faisons-le, alors. Voulez-vous placer un pari? Faisons un pari. Tu veux combattre en MMA, viens me battre. Je suis venu le boxer. J’ai gagné une catégorie et demie de poids. Venez au MMA, nous nous battrons en poids moyen et vous verrez vraiment ce que c’est. »