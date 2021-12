Paul vs Woodley 2: Jake Paul et Tyron Woodley donnent du poids dans un pré-match intense en tête-à-tête

Jake Paul et Tyron Woodley se rencontrent sur la balance avant leur combat. .

La revanche tant attendue entre Jake Paul et Tyron Woodley ont passé leur dernier test d’avant-combat, où les deux se sont tournés pour voir leurs visages dans le cérémonie de pesée au cours de laquelle ils se sont poursuivis avec des menaces et des cris entre eux.

Le combat est stipulé à 192 livres et avec huit tours pour chercher le match revanche tant attendu que l’ancien champion de l’UFC a remporté après s’être fait tatouer sur la main « I love Jake Paul ». Ils ont tous deux grimpé sur l’échelle où Paul a obtenu 191,4 livres et Woodley 189,6 livres à l’Amalie Arena.

Mais la rivalité entre les combattants ne s’est pas arrêtée là, puisque dans le face-à-face tant attendu, Jake et Tyron se sont dit des choses jusqu’à ce qu’ils doivent être séparés et empêcher que les choses ne montent au ton des médias.

Poids officiel @JakePaul – 191,4 lbs #PaulWoodleypic.twitter.com/SFODouL0t9 ? ESPN Ringside (@ESPNRingside) 17 décembre 2021

Le combat, qui aura lieu le 18 décembre, a connu des changements de plans après Tommy Fury n’a pas pu se rendre au combat à cause d’une infection pulmonaire et de côtes cassées, Pour ce que L’élu a été appelé en urgence pour prendre sa place et monter sur le ring deux semaines à l’avance.

Le match revanche est prêt et @JakePaul et @TWooodley semblent prêts pour le samedi. Nuit #PaulWoodley (: @marc_raimondi) pic.twitter.com/dHGFSXRQE6 ? ESPN Ringside (@ESPNRingside) 17 décembre 2021

Les anciennes stars du sport, Deron Williams et Frank Gore ont donné le poids pour faire leurs débuts sur le ring, pesant 211,2 livres, tandis que le La légende de la NFL a gagné 209,6 livres Dans un combat, ce sera quatre rounds avec une limite de 2015 livres.

Dans l’événement co-star Amanda Serrano affronte Miriam Gutirrez donnant un poids de 133,8 livres et 133,6 livres respectivement.

L’ancien NBA All-Star @DeronWilliams et l’ancien NFL Pro Bowler @FrankGore s’affrontent pour la dernière fois avant le match de boxe de demain soir #PaulWoodleypic.twitter.com/ogtdCK37Gk ? ESPN Ringside (@ESPNRingside) 17 décembre 2021