Paul vs Woodley 2 : Jake Paul promet à Canelo Álvarez de lui donner plus de combat qu’Avni Yildrim

Jake Paul et sa promesse à Canelo lvarez. .

Jake Paul est à la veille d’un nouveau match de boxe mais il pense aux grands sportifs et Il insiste pour défier Saúl ‘Canelo’ lvarez, qu’il promet de donner plus qu’Avni Yidirim.

« Je combattrai Canelo à 100%. Regardez ce type Avni Yildirim, son surnom était « Le Guerrier Turc ». Il a pu combattre Canelo, Il s’assit dans un coin et abandonna. Il n’a pas lancé un coup de poing », a déclaré le youtubeur ce jeudi.

« Pourquoi peut-il se battre mais je ne peux pas? Je suis plus gros que ce gars. Je suis plus fort, » a ajouté Paul, qui n’a pas non plus fermé les portes pour lutter contre son propre frère.

Ce que Jake refuse, c’est de donner une nouvelle chance à Tommy Fury, qui est sorti de ce match : Je ne pense pas qu’une bagarre se produira jamais entre nous, je ne veux pas lui laisser une chance. Désolé, Tommy. Ca ne va pas arriver ».