Paul vs Woodley 2 : Jake Paul taquine Tommy Fury face à face avec Tyron Woodley

Jake Paul et Tyron Woodley se préparent pour leur combat.

Le combat qui était stipulé au départ était celui de Jake Paul et Tommy Fury, match promettant d’être le deuxième grand défi du YouTuber sur le ring, mais tout s’est effondré à cause d’un blessure au benjamin de la famille Fury, quelque chose que l’éplucheur controversé n’a pas oublié lors de sa pesée contre Tyron Woodley.

Une fois Woodley et The Problem Child ont atteint l’échelle C’était l’heure du dernier face-à-face avant le combat à Tampa Bay, mais sans oublier son premier rival, Jake portait un t-shirt particulier qui disait « Tommy, ça pourrait être toi. et une flèche pointée sur Tyron Woodley.

@jakepaul | Commandez #PaulWoodley maintenant : https://t.co/K8evGXftD4pic.twitter.com/wiLtnMoF2K ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 17 décembre 2021

Lors de la conférence de presse, Jake a également volé les réflecteurs en portant un masque de ski. Cela couvre tout son visage, selon l’exemple que les gens le paient pour voir un gars assommer, et c’est comme un braquage de banque.

De plus, il portait un Most Valuable Boxer, qui a été conçu par Alec Monopoly avec une valeur de 500 000 $. La ceinture est cousue d’un sac Hermes Birkin et de deux montres diamant Cartier et Rolex.