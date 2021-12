Paul vs Woodley 2: Jake Paul vs Tyron Woodley 2: calendrier, quand et où voir la revanche du match de boxe

Horaire, quand et où voir Paul contre Woodley 2. Twitter.

le L’ancien champion poids wlter de l’UFC Tyron Woodley, vous avez la possibilité d’obtenir le revanche contre son premier adversaire en boxe professionnelle, Jake Paul, qui l’a battu par décision partagée le 29 août.

Personnalité à l’origine YouTube prévu de rencontrer sur le ring avec Tommy Fury, frère du champion poids lourd du World Boxing Council (WBC) Tyson fureur; cependant, l’Anglais se retire du combat.

le Les trois premiers combats de Paul se sont terminés par KO avant le deuxième tour, Woodley a été le premier adversaire à l’amener à la huitième cloche..

Les boxeurs vont entrer en collision ce samedi 18 décembre à l’Amalie Arena de Tampa en Floride.

Payer par événement commencer à diffuser à 21 h 00 Est et 18 h 00 Pacifique. Le combat entre Paul et Woodley départ vers minuit heure de l’Est et 21 h 00 du Pacifique.

La diffusion de l’événement être en charge de Showtime, il peut donc être contracté par fournisseurs de câble et satellite, ainsi que via le site Sho.com.

Cependant, Le prix de l’événement n’est pas encore annoncé. La dernière fois qu’ils sont entrés en collision, le coût PPV était de 59,99 $.

Les maisons de paris favoriser une répétition du combat, Pour ce que Jake Paul mène avec -260C’est-à-dire que si 260 $ sont misés, 100 $ sont facturés.

Jake Paul contre Tyron Woodley Amanda Serrano contre Miriam Gutierrez Anthony Taylor contre Chris Avila Deron Williams contre Frank Gore J’Leon Love contre Marcus Oliveira Liam Paro contre Yomar lamo