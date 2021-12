Paul vs Woodley 2 : Jake Paul vs Tyron Woodley 2, en direct : calendrier, comment et où aujourd’hui pour voir la revanche du combat de boxe entre YouTube et l’ex-UFC

Paul vs Woodley II : heure, date et chaînes de télévision à voir dès aujourd’hui en direct et en ligne. MARQUE Claro

La revanche tant attendue du combat entre les La star du Web Jake Paul et l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley sont arrivés et le 18 décembre ils s’affronteront à nouveau dans moins de quatre mois pour chercher la victoire finale entre les deux.

Ce combat était initialement prévu entre The Problem Child et Tommy Fury, mais le plus jeune des Fury subi une blessure aux côtes et une infection pulmonaire qui l’a empêché de se rendre au combat à Tampa Bay.

Immédiatement, Jake a parlé à L’élu et lui ont accepté leur combat revanche depuis qu’il a déjà été mis au défi de se faire tatouer « J’aime Jake Paul » pour obtenir la deuxième chance mais le YouTuber a refusé d’accepter.

Le combat se déroulera dans le Amalie Arena à Tampa, en Floride, le samedi 18 décembre.

Le paiement à la séance commencera à diffuser à 21h00 Est et 18h00 Pacifique. Le combat entre Paul et Woodley commencera vers minuit heure de l’Est et 21 h 00 PT.

L’événement sera diffusé sur Showtime, vous pourrez donc être embauché via des serveurs de télévision payante, ainsi que via le site Sho.com avec un coût de 59,99 $ dollars.

Les bookmakers privilégient une rediffusion du match, donc Jake Paul mène avec -260, c’est-à-dire que si vous misez 260 $, je sais ils facturent 100 dollars.

Le premier combat a eu lieu le 29 août lors d’un événement convenu huit tours où Jake Paul a gagné par décision partagée, bien que Tyron Woodley n’ait pas accepté le résultat, assurant qu’il avait pris plusieurs rounds et presque assommé le youtuber.

Jake Paul contre Tyron Woodley Amanda Serrano contre Miriam Gutierrez Anthony Taylor contre Chris Avila Deron Williams contre Frank Gore J’Leon Love contre Marcus Oliveira Liam Paro contre Yomar lamo